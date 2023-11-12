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拾遺不報｜港媽搭小巴跌iPhone失女兒數千成長照　狂發短訊求撿獲者歸還下場悲慘

育兒資訊 12:43 2023/11/12

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一名港媽日前乘搭小巴時遺失一部iPhone，內有女兒自出生起3年來共數千張照片，她不斷發短訊求撿獲者歸還。

今時今日父母都愛用手機為子女拍照，記錄成長片段，但不少父母都懶做備份，後果不堪設想。一名港媽在網上失物群組發文表示，日前乘坐小巴時遺失一部白色iPhone 11 Pro，內有女兒自出生起3年來共數千張照片。她不斷發短訊給撿獲者終打動對方歸還，可是結局未如人意。

該名媽媽在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發文，她指在8日早上由斧山乘坐小巴往黃大仙途中，遺失一部白色iPhone 11 Pro，內有女兒自出生3年以來，合共數千張照片及數百段短片，成長片段非常珍貴。

她解釋未有備份是因為該手機有零件損毀、faceID無法使用，故當作存放女兒照片的後備手機，「幾百幾GB無備份到，我部機唔值錢㗎啦。」她希望拾獲者歸還，並願意付酬。

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為了取回女兒的片段，港媽不斷致電自己的手機，緋成功打通，但有一把男聲叫收線，之後她不停發短訊，「終於打動咗個女人」，對方終願意歸還手機。不過當港媽一開電話欲哭無淚，

個女人打俾我話俾返電話我，之後話已經俾小朋友清曬啲嘢，本身我手機係有密碼，佢返大陸爆咗我機，清晒我啲嘢。

網民呼籲必須備份

她表示已無意追究，只想取回照片及影片，因此她詢問網民「救機大法」，如何復原手機內的資料。不過，大部分網民表示已重設手機，難以拯救，「救到機率極低」、「IOS一洗機九成係冇得復原」、「又一個唔back up, 冇曬相叫救命」。

有網民建議她先去蘋果專門店查詢，不成功再去先達的手機舖查詢，「唔好再拎返大陸喇」、「我記得apple有同一間手機資料復原嘅公司做聯營￼，但收費都唔平」。事件提醒部分網民付費買iCloud，「備份的重要性」。

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責任編輯：王明芳

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