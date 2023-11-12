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【減碳平台】「青年減碳平台」校園減碳行動今啟動　料每年可減少100萬公斤碳排放量

社會 13:12 2023/11/12

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

工銀亞洲慈善基金與香港青年協會攜手展開「青年減碳平台」校園減碳行動。

工銀亞洲慈善基金與香港青年協會攜手展開「青年減碳平台」校園減碳行動，今日（12日）舉行啟動禮暨青年論壇。

「青年減碳平台」校園減碳行動是全港首個針對青年行為並提供團隊登記的減碳教育平台，每年凝聚及鼓勵1,000名青年在生活上實踐十大減碳行為，推動青年積極參與氣候行動，共同實現可持續發展，預料每年合共可減少100萬公斤碳排放量，相當於43,500棵樹一年的二氧化碳吸收量。

中國工商銀行（亞洲）高級業務總監暨金融市場部總經理、工銀亞洲慈善基金董事詹偉基表示，青年是未來應對氣候變化、實現碳達峰及碳中和的主力軍，香港特區政府亦在《香港氣候行動藍圖2050》提出鼓勵青年參與氣候行動。工銀亞洲慈善基金非常榮幸獨家贊助「青年減碳平台」校園減碳行動，透過推動青年積極踐行綠色低碳生活，凝聚本地青年身體力行為實現碳中和而努力，帶領香港邁進一個更可持續的未來，為建設美麗香港、美麗中國貢獻青春力量。

啟動禮同場舉辦「與青年對話 — 攜手實現碳中和」青年論壇，邀請青年代表就香港實現碳中和的行動建議以及推行環境教育提出意見，並於活動後將收集到的意見轉達予環境及生態局作參考，為可持續發展議題注入青年聲音。

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記者：黃穎津

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