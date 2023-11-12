深圳好去處︱前海山姆超市歡樂港灣開通跨境巴士　$60起來往港九新界【附上落車點】

▲ 深圳前海山姆超市成為港媽掃貨熱點，現已開通來往香港的跨境巴士。（小紅書圖片）

深圳現已成為香港家庭北上消費熱點，愈來愈多港媽更愛到深圳大型超市入貨，產品款式又多又抵！其中擁有山姆超市（Sam's Club）及寶安歡樂港灣的深圳前海區，近日開通往返香港的跨境巴士線，落車點更佈滿港九新界，掃完貨都唔怕攞得辛苦！

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深圳前海山姆店、寶安歡樂港灣已正式開通往返香港班次，現時由香港經深圳灣口岸前往前海山姆、歡樂港灣的巴士分別有5條巴士線，港島線上車點有銅鑼灣時代廣場、灣仔及上環信德中心；新界線上車點則是沙田、大圍和荃灣千色匯。

▲ 前海山姆超市前海店是深圳旗艦店。（小紅書圖片）

九龍線上車點最多，東九龍包括調景嶺港鐵站、坑口東港城、油塘大本營、AIRSIDE、觀塘裕民坊凱匯、觀塘馬蹄徑、九龍灣港鐵及黃大仙南館。而西九龍則在太子砵蘭街、尖沙咀海港城及K11上車。不過要注意，去深圳班次每日只有3班，並非每個班次都途經以上地點。

▲ 食材選擇豐富。（小紅書圖片）

回程方面，由前海山姆或歡樂港灣回港的巴士班次分早午晚3班，香港落車點跟去程差不多，港島落車點是上環、中環、灣仔和銅鑼灣；新界線是荃灣（綠楊新邨／如心廣場)、屯門、沙田、大圍；而九龍線落車點則為尖沙咀圓方／海港城、旺角朗豪坊、太子上海街、黃大仙、九龍灣、觀塘、油塘大本營、健明邨。

目前港九新界巴士線單程或雙程$60起。要留意的是港幣／人民幣均同價，也沒有長者票和小童票，但三歲以下不佔位則不另收費。

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前海山姆超市佔地逾6萬平方米

美國零售巨頭沃爾瑪公司（Walmart）旗下山姆會員商店，全球已有800多間分店。據悉，深圳現時有4間分店，最新開業的前海店，更號稱為全深圳最大旗艦店，總面積達6.2萬平方米。

新店開張之時推出了一系列限定款產品吸客，其中包括五糧液九龍壇（黃）、Unicare郵差包及最受矚目的合味道巨型杯麵桶。

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責任編輯：林綺玲