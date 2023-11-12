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不良習慣︱飲凍飲會致「不舉」?　護理博士揭1習慣更慘：危害性功能遠超冰水

保健美顏 14:12 2023/11/12

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護理博士揭開1個壞習慣，對性功能的危害遠大於冰水。

都市人都愛飲凍飲，但有説法指，飲凍飲容易導致男士「不舉」。對此，台灣一名護理博士提醒，比起飲凍飲，還有一習慣導致的下場更慘。

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有「最美性學博士」之稱的臺北醫學大學護理博士許藍方（Dr. Gracie），在YouTube頻道分析，有老一輩説法指早上常飲冰水的人，久而久之血管會變細，影響勃起功能，甚至陽痿。對此，她直言會有這種迷思，是因人們以為冰會使血管收縮、變細，血管變細就會無法勃起；但從西醫角度來看，若本身身體健康，飲冰水的習慣不會造成這種問題。

不過，許藍方提醒，比起戒飲冰水，有一種人最需要戒除1個習慣，否則對性功能的危害遠遠大於飲冰水，那就是「有吸煙習慣者」。許藍方警告，吸煙的人就算飲熱水，「血管還是一樣細」，反映吸煙是真正會提升不舉的風險。另外，常攝取高糖、高油脂等食物，也會不利於血管健康。上述行為一旦持續，無論如何血管都容易變細，提升陽痿風險，再飲用什麽溫度的水都無關影響。因此，許藍方語重心長提議，與其拒飲冰水，不如先戒煙比較快。

香煙有害物質可致心臟病罹癌

吸煙除了容易導致性功能障礙，還有更嚴重後果。據本港衞生署資料，香煙中的有害物質包括加速衰老的一氧化碳、影響腦部神經的尼古丁、和含有致癌物質的焦油，更對人體有極大危害。有醫學臨床研究證實，吸煙是引致肺癌的最主要原因，吸煙者除了容易患「肺氣腫」導致呼吸困難，還將高機率引發咽喉癌、口腔癌、胃潰瘍。尼古丁及一氧化碳會影響心臟機能，吸煙者患心臟病的機會會比不吸煙者高3倍。

吸食電子煙可影響胎兒發展

至於如今還有不少年輕人認為，吸食電子煙比傳統香煙「更安全」，視為香煙替代品，甚至有助戒煙。對此，西班牙醫療期刊《Revista Internacional de Andrología》曾刊登論文，發現有超過2,000名每日吸食電子煙的男性，其精蟲總數遠低於不吸電子煙的人；之後也不斷有科學證據指出，吸食電子煙增患高血壓、心臟病、呼吸道疾病等風險。

據本港衛生署資料，電子煙是通過加熱一種溶液傳送氣霧供使用者吸用。電子煙將化學物質在高溫下加熱及汽化後，有可能產生其他有害物質和致癌物，因此電子煙的危害不容低估。

電子煙亦含有有毒物質，其中包括丙烯乙二醇、甘油及致癌物質如乙醛、甲醛等，損害健康。香港吸煙與健康委員會委託香港浸會大學測試市面上13種電子煙，發現含有多種有害物質，包括甲醛、多環芳香烴（PAHs）及多溴聯苯醚（PBDEs）等，其中甲醛及多環芳香烴是已知致癌物，多溴聯苯醚會干擾甲狀腺分泌及影響生殖能力和胎兒發展。

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責任編輯：羅嘉欣

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