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家族榮耀之繼承者丨港姐張鳳妮復出拍TVB劇　女兒盡得媽媽靚基因

娛樂 14:01 2023/11/12

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張鳳妮（左二）與家人。

現年57歲的張鳳妮，在1987年參加香港小姐競選並獲得「最受佳麗歡迎獎」，而該屆被譽為最高質香港小姐，當年冠軍為楊寶玲、亞軍李美鳳和季軍林穎嫺。在1989年，她更代表香港參選國際小姐獲得「最上鏡小姐」。

之後，張鳳妮簽約當TVB藝人，曾參演電視劇《餐餐有宋家》、《他來自江湖》、《天地男兒》等，在1997年參演《苗翠花》後，因為在翌年與大馬富商傅仰峰結婚，於是淡出演藝圈，與丈夫育有三名女兒。

她現時定居吉隆坡專心相夫教女，有時回港探親及與TVB舊同事見面。

【餐餐有宋家】「順嫂」梁葆貞張鳳妮激罕現身　古天樂前度黃𨥈瑩轉行美容業

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復出演《家族榮耀之繼承者》

直到今年，因為佘詩曼與林峯主演劇集《家族榮耀之繼承者》主景在吉隆坡，於是張鳳妮復出參演出過一過戲癮，在劇中演羅嘉良的太太。而雖然息影多年，兼且已是三女之母，張鳳妮樣貌和身材都保養非常好，不愧是港姐。

近日，張鳳梨與3位女兒齊回香港探親，更提早為契媽慶祝生日，而資深傳媒人汪曼玲在個人社交平台上載有關照片，寫道：

Daisy在雙11生日，今午一班相識幾十年的朋友出席賀壽。Daisy的契女張鳳妮日前在大馬返港探望父母，剛好可以出席契媽生日宴。大家見到鳳梨，都說她未被歲月洗禮，身為三女之母，依然保留少女感。其實她三個寶貝女Emily、Ashleigh and Ally，分別24、22及18歲，最小的女兒都要上大學了。98年嫁給阿Paul，轉眼已結婚25年，可以慶祝金婚了。談及婚姻維繫，鳳梨形容，夫婦就好比跳舞一般，要互相磨合，進退有度，才可以包容彼此。

從相片所見，女兒都盡得媽媽靚基因，長得甚為漂亮。

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新手爸媽丨28個月女兒表達能力弱疑患言語障礙　仙樂都：不想女兒被標籤

撰文 : TOPick柴犬出動

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