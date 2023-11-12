白日之下丨梁雍婷曾零工作獲恩師智叔鼓勵　灑淚憶廖啟智經濟支持助行演員路

▲ 梁雍婷接受《星光背後》主持人梁泰來（左）訪問。

在2013年入行，現年30歲的梁雍婷（Rachel）畢業於浸會大學電影系，在2018年憑電影《藍天白雲》角逐香港電影金像獎最佳新演員，當年雖然敗於《黃金花》的凌文龍，仍奪得香港導演會最佳新演員。

最近Rachel再憑《白日之下》出眾的演技，飾演智障女院友首度衝出香港入圍台灣金馬獎「最佳女配角」。梁雍婷為口碑轟傳的《白日之下》接受雷霆881商業一台《星光背後》主持梁泰來專訪，分享入圍金馬獎女配角的感受，以及其恩師廖啟智（智叔）如何啟蒙她演戲，及令她堅持當演員的經過。

白日之下丨梁雍婷曾不覺可勝任戲中重要角色 導演簡君晋盼電影令觀眾釋懷

▲ 《白日之下》

演《白日之下》反思



Rachel分享公佈金馬獎提名當刻，原來她特意沒去理會，正與愛犬玩樂：「因為我知道導演對我有好大期望，加上我又唔清楚自己演出係咪真係咁好，所以我唔敢去睇，好怕身邊嘅人會失望。」

最後是身在溫哥華的導演簡君晋致電給她，興奮向她公布好消息，她透露自己當時的反應是相對平靜：「我係鬆一口氣，是慶幸我的努力沒令人失望！」

▲ 《白日之下》

相較在2018年憑電影《藍天白雲》入圍金像獎最佳新演員，她卻指當年反而比較激動：「始終當年《藍天白雲》等了4年才上映，當刻真係有發夢嘅感覺！」

她指，《白日之下》所帶出的議題比較嚴肅，在演「黃小玲」這角色時一直有很大的反思：「無論我演得幾神似都好，我都冇辦法去明白當時人嘅感受。」

感謝智叔幫忙



Rachel分享16歲時已立志當演員：「細個鍾意跳舞先，其後發覺自己好鍾意講嘢，之後再睇埋《黑天鵝》Natalie Portman嘅演出，就夢想自己能成為她一樣的演員！」

在節目中，她更自爆中學畢業後，曾經兩次投考演藝學院最終均鎩羽而歸的經過，不過她仍未有放棄演員夢，繼而報讀浸大電影學院，期間遇上她演戲的啟蒙老師廖啟智（智叔）。

▲ 梁雍婷提到智叔不禁落淚。

被問及已故恩師智叔對她最大的影響，Rachel於節目中一度情緒崩潰，在咪前忍不住爆喊淚流滿面：「就是2014年拍完《藍天白雲》後，電影未上，我又有一段時間無工作。智叔很好，他邀請我返學校向同學分享拍攝電影嘅經驗。我臨走想多謝他時，他俾咗一封信我……嗚……他勉勵我要努力……繼續做自己中意嘅事……信封入面，還有……嗚……雖然他現在已離開，我真的很多謝他……」

原來Rachel打開信封發現內有一疊鈔票，她知道是恩師明白她堅持做演員的艱辛，智叔的鼓勵，令她感到非常感動。「直至現在，每當我感到迷失時，仍會將那封信件打開，提醒自己曾經遇過一位好好的老師。」

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