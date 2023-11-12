  • 25°C
香港時間 : 20231112日 (週日) 15:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

白日之下丨梁雍婷曾零工作獲恩師智叔鼓勵　灑淚憶廖啟智經濟支持助行演員路

娛樂 14:26 2023/11/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

梁雍婷接受《星光背後》主持人梁泰來（左）訪問。

在2013年入行，現年30歲的梁雍婷（Rachel）畢業於浸會大學電影系，在2018年憑電影《藍天白雲》角逐香港電影金像獎最佳新演員，當年雖然敗於《黃金花》的凌文龍，仍奪得香港導演會最佳新演員。

最近Rachel再憑《白日之下》出眾的演技，飾演智障女院友首度衝出香港入圍台灣金馬獎「最佳女配角」。梁雍婷為口碑轟傳的《白日之下》接受雷霆881商業一台《星光背後》主持梁泰來專訪，分享入圍金馬獎女配角的感受，以及其恩師廖啟智（智叔）如何啟蒙她演戲，及令她堅持當演員的經過。

白日之下丨梁雍婷曾不覺可勝任戲中重要角色　導演簡君晋盼電影令觀眾釋懷

《白日之下》

演《白日之下》反思
 
Rachel分享公佈金馬獎提名當刻，原來她特意沒去理會，正與愛犬玩樂：「因為我知道導演對我有好大期望，加上我又唔清楚自己演出係咪真係咁好，所以我唔敢去睇，好怕身邊嘅人會失望。」

最後是身在溫哥華的導演簡君晋致電給她，興奮向她公布好消息，她透露自己當時的反應是相對平靜：「我係鬆一口氣，是慶幸我的努力沒令人失望！」

《白日之下》

相較在2018年憑電影《藍天白雲》入圍金像獎最佳新演員，她卻指當年反而比較激動：「始終當年《藍天白雲》等了4年才上映，當刻真係有發夢嘅感覺！」

她指，《白日之下》所帶出的議題比較嚴肅，在演「黃小玲」這角色時一直有很大的反思：「無論我演得幾神似都好，我都冇辦法去明白當時人嘅感受。」

感謝智叔幫忙
 
Rachel分享16歲時已立志當演員：「細個鍾意跳舞先，其後發覺自己好鍾意講嘢，之後再睇埋《黑天鵝》Natalie Portman嘅演出，就夢想自己能成為她一樣的演員！」

在節目中，她更自爆中學畢業後，曾經兩次投考演藝學院最終均鎩羽而歸的經過，不過她仍未有放棄演員夢，繼而報讀浸大電影學院，期間遇上她演戲的啟蒙老師廖啟智（智叔）。

梁雍婷提到智叔不禁落淚。

被問及已故恩師智叔對她最大的影響，Rachel於節目中一度情緒崩潰，在咪前忍不住爆喊淚流滿面：「就是2014年拍完《藍天白雲》後，電影未上，我又有一段時間無工作。智叔很好，他邀請我返學校向同學分享拍攝電影嘅經驗。我臨走想多謝他時，他俾咗一封信我……嗚……他勉勵我要努力……繼續做自己中意嘅事……信封入面，還有……嗚……雖然他現在已離開，我真的很多謝他……」

原來Rachel打開信封發現內有一疊鈔票，她知道是恩師明白她堅持做演員的艱辛，智叔的鼓勵，令她感到非常感動。「直至現在，每當我感到迷失時，仍會將那封信件打開，提醒自己曾經遇過一位好好的老師。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽丨28個月女兒表達能力弱疑患言語障礙　仙樂都：不想女兒被標籤

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

白日之下丨梁雍婷曾不覺可勝任戲中重要角色　導演簡君晋盼電影令觀眾釋懷
17:04 2023/11/09
白日之下丨梁雍婷曾不覺可勝任戲中重要角色　導演簡君晋盼電影令觀眾釋懷
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
18:49 2023/11/03
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
白日之下丨林保怡寧演「魔鬼」唔再做好人　憎恨院長角色拒照鏡
18:01 2023/11/07
白日之下丨林保怡寧演「魔鬼」唔再做好人　憎恨院長角色拒照鏡
白日之下丨問題護老院真實個案改編　導演簡君晋：選擇善良的勇氣　
20:41 2023/11/01
白日之下丨問題護老院真實個案改編　導演簡君晋：選擇善良的勇氣　
白日之下丨票房衝破500萬元　古天樂現身慰勞宴：香港電影人有能力拍好作品
15:03 2023/11/10
白日之下丨票房衝破500萬元　古天樂現身慰勞宴：香港電影人有能力拍好作品

你可能感興趣

白日之下丨梁雍婷曾不覺可勝任戲中重要角色　導演簡君晋盼電影令觀眾釋懷
17:04 2023/11/09
白日之下丨梁雍婷曾不覺可勝任戲中重要角色　導演簡君晋盼電影令觀眾釋懷
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
18:49 2023/11/03
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
白日之下丨林保怡寧演「魔鬼」唔再做好人　憎恨院長角色拒照鏡
18:01 2023/11/07
白日之下丨林保怡寧演「魔鬼」唔再做好人　憎恨院長角色拒照鏡
梁雍婷 廖啟智 簡君晋 白日之下 演員 導演 電影

最高瀏覽

劉鑾雄記招丨呂麗君在大劉記者會後首發文　IG騷芭蕾舞照骨骨有句
劉鑾雄記招丨呂麗君在大劉記者會後首發文　IG騷芭蕾舞照骨骨有句
【劬勞未報】8子女送母親入老人院 兩年來不聞不問不探望
【劬勞未報】8子女送母親入老人院 兩年來不聞不問不探望