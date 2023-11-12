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【維港泳】日本選手包攬國際組男女子冠軍　讚維港風景美麗水質好

社會 15:00 2023/11/12

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日本選手包攬國際組男女子冠軍。（朱永倫攝）

維港泳今早（12日）舉行，今年參賽名額增至4000名，亦重設「國際組」賽事。選手於灣仔金紫荊廣場公眾碼頭游至尖沙咀星光大道，全程約1公里。大會指，是次賽事最終有2860人落水，有約26人不適，其中一人送院，情況穩定。

大會今年重設「國際組」賽事，由日本選手包辦國際組男女子個人賽冠軍。來自日本的古畑海生參與國際組男子賽，以14分43秒9完成賽事，奪得冠軍。女子組則由加滕花野奪得冠軍，成績是15分46秒3。加滕花野表示，很高興有機會參加維港泳， 雖然天氣多雲及較熱，但比想象中容易游，十分享受比賽，又指能在風景美麗的維港游泳十分有趣，水質亦很好，希望未來能夠再來港參賽。

國際組女子賽亞軍、來自新加坡的選手劉俐杉第一次參與維港泳，指能夠在亞洲參與渡海泳賽事十分難得，認為大會的安排有條理，維港的亦水質不錯。劉俐杉表示，比賽開始時人比較多，有點擁擠，惟是個好機會訓練渡海泳。她又指，以往多數參與10公里賽事，今次參與維港泳前有特意增加短途游泳的訓練。

「優悠組」參加者劉先生事隔3年再參加維港泳，他表示兩屆的比賽體驗分別不大，雖然參賽選手較以往多，但不覺得擁擠或難游。劉先生稱維港泳的距離不長，因此比賽前不太緊張，又指定給自己的目標是游畢全程，滿意自己的表現。

今年賽事分「競賽組」及「優悠組」，「競賽組」分為國際組、公開組及學校組男、女子個人賽，其餘參賽者則列入優悠組，共分五批落水，當中有大灣區及本地參加者，今年亦是維港泳首次邀請粵港澳大灣區泳手參與。

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記者：吳穎嵛

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