新手爸媽丨42歲朱慧敏產後容光煥發極速復工　疑沒請陪月一腳踢湊B

▲ 42歲朱慧敏產後容光煥發極速復工，狀態甚佳。

42歲前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）於2021年與養和醫院心臟科專科醫生陳良貴結婚，於10月31日宣布順利誕女，與醫生老公榮升新手爸媽。正在坐月期間的Queenie已極速復工開直播帶貨，並透露新手媽的生活。她指目前親自湊BB，所以修身不少，不少網民大讚她生完比之前更靚！

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女兒比預產期提早出世，未知是陪月未到還是沒有聘請，Queenie在直播中表示，自己不論日更夜更也忙於湊B，BB每隔1.5至3小時就要餵BB飲奶和換片。不過，在片中她完全沒有疲態，更面帶笑容、中氣十足與網民聊天，非常厲害。

有意生3至4個

她又展示自己的產後fit爆身形，她笑言自己未有特別修身，與最佳狀態仍有一段距離。由於自BB出世以來，都由她親力親為照顧BB，有很多體力勞動，所以修身速度快，「我自己都好開心！」雖然Queenie屬高齡產婦，但她曾透露身體機能是30歲，有計劃生3至4名小孩。

▲ Queenie榮升新手媽媽。（facebook圖片）

不少網民大讚Queenie產後依然貌美、狀態良好，「你生完似冇生過咁，都係咁靚」、「生完重靚咗好多」、「陳太生完BB仲好靚」、「你瘦得好快喎」，有人溫提Queenie記得盡量抽時間休息。

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讚老公是神隊友

Queenie早前接BB回家後，發表過新手媽媽心聲，並大讚老公是神隊友，好幫得手。在一段影片中可見兩夫妻合作為BB穿衣服，一家三口齊齊回家。

作為新手父母，我一直都在忙著照顧寶寶，餵奶、換尿片，哄她睡覺……是人生的一次全新體驗，歡樂滿滿，我亦樂此不疲，哈哈！我的小天使給我們帶來很多新的人生樂趣，幾日下來都是讓人快樂得合不攏嘴。

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責任編輯：林綺玲