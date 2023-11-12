【打擊騙案】警打擊網上投資騙案行動拘223人　涉及金額達1.8億元

▲ 警打擊網上投資騙案行動拘223人，涉及金額達1.8億元。（警方直播截圖）

警方於11月5日至11日期間，展開「鑽鋒」打擊網上投資騙案行動。行動中以涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪名拘捕157男66女，年齡介乎18至69歲，當中大部份被捕人士為傀儡戶口持有人，涉及金額達港幣1.8億元。

警方東九龍總區刑事總督察鄔凱寧指，詐騙案佔東九龍總區罪案整體6成，有鑑於此，東九龍總區早前成立科技及財富罪案組，連同4個警區，調派刑事部人員、特別職務隊及機動部隊人員，務求迅速鎖定疑犯，及策劃拘捕行動。

資料顯示東九龍總區首三季，投資騙案大幅上升，警方於11月5號至11日展開行動，行動共拘捕157男66女，年齡介乎18至69歲。被捕人涉嫌以欺騙手段取得財產、欺詐及洗黑錢被捕，涉及265宗案件，共328名受害人。受害人年齡介乎19至80歲，損失高達1.8億元，當中以20至40歲為主要受害人，共通點為活躍於社交平台有經濟基礎。行動中警方凍結約300萬元，被捕人主要為傀儡戶口持有人，提供戶口於詐騙集團收取得益即黑錢。行動中警方檢獲大批証物，包括手提電話、銀行文件及提款卡等。

將軍澳警區科技及財富罪案組督察羅君傑指，警方發現騙徒以漁翁撒網方式於社交平台等地方結交新朋友及展示炫富生活。並以低風險高回報，假扮投資顧問及基金經理專業人士身份作招徠，吸引市民參與投資。亦有騙徒與網上市民建立關係，博取信任逐漸騙去受害人金錢，亦有騙徒吹噓可於短時間內賺取高達10至20厘回報。騙徒誘騙受害人安裝虛假投資程式，除虛假投資訊息外，更有真人回答受害人投資訊息。初時騙徒會展示有投資回報甜頭，再慫恿受害人加大投資款項，到最後便失去蹤影，若受害人希望取回本金，騙徒便以諸多藉口，包括高昂手續費及系統故障等推搪，繼而再誘騙受害人繼續投資。

黃大仙警區科技及財富調查組高級督察劉卓烽指，大部分傀儡戶口持有人，只貪圖數百至千元而租賣出個人戶口，亦有傀儡戶口持有人只為幫人而將戶口借給素未謀面網上朋友，所謂朋友只是騙徒偽裝，會以灰色大地帶搵錢沒有風險，及只借取戶口數日便歸還等藉口。誘使市民借出或賣出戶口，不知不覺陷入不法集團成員，最終連數百元報酬也未能收取更要附上刑責。警方提醒市民不要借出、租出或出售私人戶口，被人用以處理不明來歷款項，就算以不清楚朋友背景，及款項來源為理由，亦有機會涉及洗黑錢罪。

秀茂坪警區科技財富組督察周嘉潤指，今次損失最大一宗騙案受害人損失910萬元。一名80歲女士於社交平台將其中一物業放租時，認識一名報稱為銀行數字資產高級分析師，將由外地借調到港上任，並擬租住受害人單位。當議好租金後，受害人以多種理由推遲到港，並聲稱自己在投資獲利不少，於4個月交往期間，聲稱熟悉投資高層，得到受害人信任後，便推介網上虛擬貨幣投資項目，更聲稱有內幕貼士，可於短時內賺取差價獲利。受害人按騙徒指示指定戶口存入金額以充值投資款項，發現網站有10多萬元進帳便放下戒心，並繼續為騙徒戶口存入款項，最終騙徒失去蹤影，受害人血本無歸。案件至今，警方拘捕一名傀儡戶口持有人，案件仍在調查中，不排除會再有人被捕。

警方再次提醒市民，當收到不明來歷訊息，以高回報低風險及有內幕消息作招徠，市民便要加緊留意，款項將轉帳至個人戶口或公司帳戶，避免轉帳到非投資公司戶口。市民可上網搜尋相關投資公司資料及背景確認真偽，留意回報高至不合邏輯，要清楚投資產品性質，亦可登入警方守望者及防騙伺服器瀏覽，如市民懷疑受騙，應盡快聯絡警方或致電防騙易熱線18222。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉