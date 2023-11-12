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TVB小花丨江嘉敏曬修身成果　Kaman騷水著照：一年比一年熱【多圖】

娛樂 16:27 2023/11/12

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

江嘉敏趁未轉涼派水著福利照。

現年29歲的江嘉敏（Kaman）雖然是不少宅男心中的女神，可是一向「好肉地」身材偏肥，在出席《萬千星輝頒獎典禮2020》時，晚裝盡展肥肉被狠批似大媽。

不過近年江嘉敏積極做運動修身，之前更參加跑42KM越野馬拉松，可說狀態大勇。早前出席馬會銀袋日、《反黑2》記招，盡展曲線身材。

TVB小花｜江嘉敏病倒卧床要打止痛針　疑似男友陪入院：好彩有人抬得我郁

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陳煒都讚好

而大方的江嘉敏未由此收手，趁天氣未完全轉冷即在昨日（11月11日）激罕上載三回式泳照大派福利，寫道：

上年生日願望話要學識游水🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️
點知一次水都冇落過🫣🤭💦💦

一年比一年熱❤️‍🔥❤️‍🔥🔥🔥
記得上年11月已經着緊長袖衫，着緊長Boot🧣👢

#希望地球唔好再暖化
#鍾意冬天
#嚟緊一定要學識游水
#而家慢慢開始凍
#各位著多件衫

難得江嘉敏瘦身不瘦胸，令網民紛紛留言大讚，連身材一向好的美魔女陳煒也不禁留言：「嘩～索到😍😍😍」而江嘉敏回應稱：「煒哥索啲🔥🔥🔥❤️」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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