【維港泳】泳總冀未來維港泳參與人數達1萬　明年將辦世界盃邀全球泳手來港

▲ 中國香港游泳總會會長王敏超。（朱永倫攝）

維港泳今早（12日）舉行，今年參賽名額增至4000名，為2011年復辦以來規模最大的一屆，惟最終只有2860名市民落水。中國香港游泳總會會長王敏超表示，過往幾年因為疫情影響參與人數，未來希望數字一步一步增加，目標由現時4000名額，增至5000甚至1萬人，視乎政府安排。

4000人報名最終僅7成人作賽

王敏超指，為保障參賽者安全，市民必須接受水試，在45分鐘內游畢1,500米方能參與維港泳，最後只有約3,000位選手通過測試。他表示，其中一日水試因颱風取消，當日原有約700位選手參加水試，雖然泳會其後有補辦水試，但仍有部分市民未能出席，加上今早缺席的參賽者，最終只有2860名市民落水。王敏超指，夏季及秋季泳池的預約較滿，如水試受颱風影響，未必能夠再次預約場地，日後會考慮在海灘舉行水試，增加靈活性。

明年將在港舉辦「世界盃」

王敏超指，今年有約18名海外參賽者，自6個亞洲地區，包括日本、韓國、新加坡及台灣等。對於首次邀請粵港澳大灣區泳手參與賽事，王敏超表示在溝通上沒有困難，主要通過泳總與其他地區游泳總會溝通，當地泳總亦按香港泳總的要求對泳手進行測試，過程順利。

王敏超透露，明年將會舉辦「世界盃」，邀請全球200多國泳手來港參加。他預計，「世界盃」將在淺水灣舉辦，為期3日，將舉辦10公里賽、接力賽及群衆活動等，期望吸引各國精英選手。

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記者：吳穎嵛