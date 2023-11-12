  • 25°C
香港時間 : 20231112日 (週日) 17:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【維港泳】泳總冀未來維港泳參與人數達1萬　明年將辦世界盃邀全球泳手來港

社會 16:04 2023/11/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

中國香港游泳總會會長王敏超。（朱永倫攝）

維港泳今早（12日）舉行，今年參賽名額增至4000名，為2011年復辦以來規模最大的一屆，惟最終只有2860名市民落水。中國香港游泳總會會長王敏超表示，過往幾年因為疫情影響參與人數，未來希望數字一步一步增加，目標由現時4000名額，增至5000甚至1萬人，視乎政府安排。 

4000人報名最終僅7成人作賽

王敏超指，為保障參賽者安全，市民必須接受水試，在45分鐘內游畢1,500米方能參與維港泳，最後只有約3,000位選手通過測試。他表示，其中一日水試因颱風取消，當日原有約700位選手參加水試，雖然泳會其後有補辦水試，但仍有部分市民未能出席，加上今早缺席的參賽者，最終只有2860名市民落水。王敏超指，夏季及秋季泳池的預約較滿，如水試受颱風影響，未必能夠再次預約場地，日後會考慮在海灘舉行水試，增加靈活性。

明年將在港舉辦「世界盃」

王敏超指，今年有約18名海外參賽者，自6個亞洲地區，包括日本、韓國、新加坡及台灣等。對於首次邀請粵港澳大灣區泳手參與賽事，王敏超表示在溝通上沒有困難，主要通過泳總與其他地區游泳總會溝通，當地泳總亦按香港泳總的要求對泳手進行測試，過程順利。

王敏超透露，明年將會舉辦「世界盃」，邀請全球200多國泳手來港參加。他預計，「世界盃」將在淺水灣舉辦，為期3日，將舉辦10公里賽、接力賽及群衆活動等，期望吸引各國精英選手。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳穎嵛

相關文章

【新世界維港泳】今屆名額加碼至4000個　本周三起報名
19:56 2023/08/28
【新世界維港泳】今屆名額加碼至4000個　本周三起報名
【維港泳】新世界與富通保險合辦海上遊樂場　設海上彈床等6大娛樂設施【附報名方法】
22:31 2023/10/18
【維港泳】新世界與富通保險合辦海上遊樂場　設海上彈床等6大娛樂設施【附報名方法】
【維港泳】日本選手包攬國際組男女子冠軍　讚維港風景美麗水質好
今日 15:00
【維港泳】日本選手包攬國際組男女子冠軍　讚維港風景美麗水質好

你可能感興趣

【新世界維港泳】今屆名額加碼至4000個　本周三起報名
19:56 2023/08/28
【新世界維港泳】今屆名額加碼至4000個　本周三起報名
【維港泳】新世界與富通保險合辦海上遊樂場　設海上彈床等6大娛樂設施【附報名方法】
22:31 2023/10/18
【維港泳】新世界與富通保險合辦海上遊樂場　設海上彈床等6大娛樂設施【附報名方法】
【維港泳】日本選手包攬國際組男女子冠軍　讚維港風景美麗水質好
今日 15:00
【維港泳】日本選手包攬國際組男女子冠軍　讚維港風景美麗水質好
海灘 疫情 世界盃 王敏超 大灣區 游泳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

劉鑾雄記招丨呂麗君在大劉記者會後首發文　IG騷芭蕾舞照骨骨有句
劉鑾雄記招丨呂麗君在大劉記者會後首發文　IG騷芭蕾舞照骨骨有句
【劬勞未報】8子女送母親入老人院 兩年來不聞不問不探望
【劬勞未報】8子女送母親入老人院 兩年來不聞不問不探望