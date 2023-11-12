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【APEC】陳茂波：美國之行有三大方面工作　冀擴大朋友圈鼓勵來港發展

政治 16:05 2023/11/12

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陳茂波上周在第二屆國際金融領袖投資峰會上致辭。（網綕圖片）

亞太區經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議將在11月15日至17日在美國舉行。財政司司長陳茂波提到，今次的美國之行，希望透過不同雙邊會談，擴大朋友圈，為未來更進一步的合作建立更好的基礎。

陳茂波今日發表網綕稱今次出訪有三方面工作，包括與各經濟體的政商領袖介紹香港在金融和創新科技發展等方面的新機遇，同時更多了解不同經濟體的發展情況和策略；其次透過與雙邊會談，擴大朋友圈；另外亦計劃到訪當地企業並與工商界人士會面，介紹香港優良營商環境、「搶企業」、「搶人才」等措施，以及粵港澳大灣區和整個內地的商機和潛力，鼓勵他們來港發展業務和尋找合作夥伴。

陳茂波續指，2星期後香港將迎來國際結算銀行高級別會議、12月初沙特阿拉伯的未來投資倡議研究所亦將在香港舉辦首次的「PRIORITY」亞洲峰會。他重申香港要全力發揮好國際化的優勢，不斷擴大國際朋友圈，促進自身發展及貢獻國家國內國外雙循環發展。

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記者：戴朗希

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