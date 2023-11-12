市民遇葉劉爆金句：現今香港人晚上一係深閨　一係深圳消費

▲ 葉劉淑儀為黨友助選，洗酒樓期間，竟遇到市民爆金句。(葉劉淑儀fb圖片)

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀為黨友助選，洗酒樓期間，竟遇到市民爆金句：「夜經濟是敏感問題，現今香港人在晚上一係深閨，一係深圳消費。」

葉劉淑儀今日在社交平台指，在剛過去週末，到香港仔洗酒樓，到達時發覺絕大部分客源是旅行餐，當晚正招待由韓國來港的旅遊團，本地客人寥寥可數，不單止食肆，晚上六時後香港仔街上人流亦甚少。

洗酒樓期間，葉劉淑儀話，遇到一名來自屯門的客人，該人笑說「夜經濟是敏感問題，現今香港人在晚上一係深閨，一係深圳消費。」該市民無奈地表示希望葉劉能向特區政府反映市道實況，想想辦法。

除了這位市民外，葉劉近來也收到各界及商戶反映，社會復常後經濟復甦未如預期，她看見此情此景也感到十分惆悵。她話，「的而且確現時香港市面淡靜，政府早前推出香港夜繽紛振興經濟活動，看來真的要加把勁，協助小商戶及基層市民，促進市民留港消費及吸引更多來自世界各地的遊客來港，重振本地經濟。」

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