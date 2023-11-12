【床蝨危機】環境局指已加強防治蝨患工作　會向相關業界發放預防床蝨輸入小冊子

▲ 署理環境及生態局局長黃淑嫻（右中）今日就預防輸入蝨患與機場管理局、香港鐵路有限公司、酒店業界及旅遊事務署代表和相關政府部門召開會議。（政府新聞處）

因應近期部分海外地區出現床蝨（亦稱臭蟲）問題引起社會關注，環境及生態局今日（11日）就預防輸入蝨患與機場管理局、香港鐵路有限公司、酒店業界及旅遊事務署代表和相關政府部門召開會議，了解及協助業界繼續實行有效預防蝨患輸入的措施。

署理環境及生態局局長黃淑嫻表示，政府一直與業界保持緊密溝通，感謝業界迅速回應，並已採取積極措施，包括進行深層清潔和消毒，以及加強防治蝨患工作，齊心守住第一道防線。政府會聯同業界繼續密切留意事態發展，並會加強與前線機構及業界的溝通，繼續提供技術支援，協調各界㩦手預防蝨患輸入本港。

政府會向相關業界（包括旅遊酒店業界、公共運輸業界等）發放預防床蝨輸入的資訊及小冊子，以期從源頭減低回港人士及訪港旅客將床蝨傳入本港的機會。食環署連日來已聯同衞生署及相關機構在各層面加強宣傳教育工作，包括在機場派發宣傳單張、提醒市民在外遊時應特別留意的情況、進行實地視察以加強防範等。政府跨部門防治蟲鼠督導委員會亦會將相關資訊發放予其他持份者，以提升社會大眾對如何預防蝨患輸入的認識。

環境局將就預防蝨患輸入工作向政務司副司長匯報。副司長會密切檢視有關情況，指導跨部門防蝨及強化外防輸入方面的工作，減低蝨患從海外傳入本港社區的機會，致力保障環境衞生。

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記者：黃穎津