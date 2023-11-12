  • 25°C
香港時間 : 20231112日 (週日) 17:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【床蝨危機】環境局指已加強防治蝨患工作　會向相關業界發放預防床蝨輸入小冊子

社會 16:09 2023/11/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

署理環境及生態局局長黃淑嫻（右中）今日就預防輸入蝨患與機場管理局、香港鐵路有限公司、酒店業界及旅遊事務署代表和相關政府部門召開會議。（政府新聞處）

因應近期部分海外地區出現床蝨（亦稱臭蟲）問題引起社會關注，環境及生態局今日（11日）就預防輸入蝨患與機場管理局、香港鐵路有限公司、酒店業界及旅遊事務署代表和相關政府部門召開會議，了解及協助業界繼續實行有效預防蝨患輸入的措施。

署理環境及生態局局長黃淑嫻表示，政府一直與業界保持緊密溝通，感謝業界迅速回應，並已採取積極措施，包括進行深層清潔和消毒，以及加強防治蝨患工作，齊心守住第一道防線。政府會聯同業界繼續密切留意事態發展，並會加強與前線機構及業界的溝通，繼續提供技術支援，協調各界㩦手預防蝨患輸入本港。

政府會向相關業界（包括旅遊酒店業界、公共運輸業界等）發放預防床蝨輸入的資訊及小冊子，以期從源頭減低回港人士及訪港旅客將床蝨傳入本港的機會。食環署連日來已聯同衞生署及相關機構在各層面加強宣傳教育工作，包括在機場派發宣傳單張、提醒市民在外遊時應特別留意的情況、進行實地視察以加強防範等。政府跨部門防治蟲鼠督導委員會亦會將相關資訊發放予其他持份者，以提升社會大眾對如何預防蝨患輸入的認識。

環境局將就預防蝨患輸入工作向政務司副司長匯報。副司長會密切檢視有關情況，指導跨部門防蝨及強化外防輸入方面的工作，減低蝨患從海外傳入本港社區的機會，致力保障環境衞生。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【維港泳】日本選手包攬國際組男女子冠軍　讚維港風景美麗水質好
今日 15:00
【維港泳】日本選手包攬國際組男女子冠軍　讚維港風景美麗水質好
【打擊騙案】警打擊網上投資騙案行動拘223人　涉及金額達1.8億元
今日 15:35
【打擊騙案】警打擊網上投資騙案行動拘223人　涉及金額達1.8億元
【維港泳】泳總冀未來維港泳參與人數達1萬　明年將辦世界盃邀全球泳手來港
今日 16:04
【維港泳】泳總冀未來維港泳參與人數達1萬　明年將辦世界盃邀全球泳手來港
【APEC】陳茂波：美國之行有三大方面工作　冀擴大朋友圈鼓勵來港發展
今日 16:05
【APEC】陳茂波：美國之行有三大方面工作　冀擴大朋友圈鼓勵來港發展

你可能感興趣

【維港泳】日本選手包攬國際組男女子冠軍　讚維港風景美麗水質好
今日 15:00
【維港泳】日本選手包攬國際組男女子冠軍　讚維港風景美麗水質好
【打擊騙案】警打擊網上投資騙案行動拘223人　涉及金額達1.8億元
今日 15:35
【打擊騙案】警打擊網上投資騙案行動拘223人　涉及金額達1.8億元
【維港泳】泳總冀未來維港泳參與人數達1萬　明年將辦世界盃邀全球泳手來港
今日 16:04
【維港泳】泳總冀未來維港泳參與人數達1萬　明年將辦世界盃邀全球泳手來港
環境衞生 環境及生態局 機場 機場管理局 衞生署 政務司 環境局 運輸 香港 鐵路

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

劉鑾雄記招丨呂麗君在大劉記者會後首發文　IG騷芭蕾舞照骨骨有句
劉鑾雄記招丨呂麗君在大劉記者會後首發文　IG騷芭蕾舞照骨骨有句
【劬勞未報】8子女送母親入老人院 兩年來不聞不問不探望
【劬勞未報】8子女送母親入老人院 兩年來不聞不問不探望