【越野賽車】世界場地越野車錦標賽香港站年終賽　中環海濱次回合再決高下

▲ 世界場地越野車錦標賽香港站年終賽，吸引不少車迷到場觀賞。(陳靜儀攝)

以香港特別行政區政府「M 」Mark 大型體育活動認證之FIA世界場地越野車錦標賽中國香港站年終賽2023，分別於昨日(11日)及今日(12日)上演。儘管賽會因安全考量將賽道縮減部份路段，但微微濕滑的賽道亦幫助加強了車手和其全電動戰車的技術難道考驗，加上現場車迷的歡呼聲，無減賽事熾熱氣氛。這項首度於香港舉行、於維港岸邊中環海濱活動空間現場搭建的場地越野車賽道之車壇盛會，乃本屆FIA世界場地越野車錦標賽之最後兩回合大戰，成績將決定今屆世界總冠軍誰屬，故此參賽十位車手均全力以赴，力爭每場初、決賽名次。

比賽經上午練習賽後約於下午1時半展開首日頭兩輪預賽，車手以5圈賽程時間決選兩輪半準決賽各五位車手排位。在賽前被列為本屆奪標頭號熱門之大眾汽車經銷商Dealerteam BAUHAUS車隊瑞典車手約翰．克里斯托弗森（Johan Kristoffersson），在準決賽差點失手，於起步直路被車手榜第二位的標緻漢森世界RX車隊凱文•漢森 (Kevin Hansen) 力迫，一度失位跌落第三位。幸好在包括一圈「小丑路段」的五圈比賽憑技術成功力壓隨後兩車手，以第三名完成半準決賽，驚險晉身決賽。而凱文•漢森則以3分17.010秒勝出半準決賽，與隨後的德國車手蒂莫．謝德 (Timo Scheider) 及約翰．克里斯托弗森出線決賽。

而另一場準決賽的5位車手，暫列世界賽車手榜第四位的芬蘭車手尼克拉斯．格倫霍爾姆 (Niclas Gronholm) 的表現可人，在第二輪準決賽由起步一直放領至尾，以3分20.285秒完成五圈賽事。至於參賽兩位女車手之中，目前在成績榜暫居第7位的廿三歲瑞典新星克拉拉安德森（Klara Andersson) 則獲得第三名，隨奧萊．克里斯蒂安．韋比(Ole Christian Veiby) 躋身決賽。

中國香港站年終賽首回合決賽在下午4時半進行。與尼克拉斯．格倫霍爾姆並排頭位的凱文•漢森隨着綠燈起步即搶進頭位，沿路力拒進佔至第二位的約翰．克里斯托弗森的進迫。比賽到第四圈進入高潮， 約翰．克里斯托弗森之Zeroid X1戰車出現故障減慢，在靠近大會堂的彎位被迫停下，即使其後戰車能再度開行，唯已無力追回較佳名次，是六位決賽車手中最後衝刺的一位。而凱文•漢森在輕鬆拋離後，最後以3分17.820秒衝線，贏得首回合冠軍。而全日表現穩定的尼克拉斯．格倫霍爾姆則以2.29秒之差位列亞軍，而以0.986秒落後的蒂莫．謝德則獲得季軍。賽後隨即在背向高廈林立中環都會背景的頒獎台上進行首回合頒獎儀式。

能夠贏得首次在香港舉行的場地越野車世界賽之凱文•漢森高興地說：「真的是一場美妙的比賽，沒想到有這麼多的香港車迷在現場不停歡呼鼓勵，氣氛熱鬧。這條跑道給每一位車手相當高的技術考驗。場地隨着天氣不斷變化，由預賽較為泥濘到決賽較為乾爽，大家都要不停適應。決賽的乾爽場地亦大大幫助我發揮，我極度期望最後一天的賽事能夠保持同樣水準，以最好成績完成今年世界賽。」

雖然這位25歲年青車手能夠取得首回合冠軍，在本季車手排名榜增添23分至94分，但由於榜首的約翰．克里斯托弗森在決賽最後仍能以第六名完成比賽，在車手榜上已增至118分，令約翰．克里斯托弗森保持24 分優勢，成功蟬聯 FIA 世界場地越野車錦標賽盟主王座，亦完成個人六屆世界冠軍頭銜美夢。而他所屬的大眾汽車經銷商Dealerteam BAUHAUS車隊．亦成功奪得本屆世界賽車隊總冠軍寶座．大會亦於賽後同時舉行本屆世界賽車隊總冠軍頒獎禮。

對於未能在首回合爭取三甲成績，現年卅四歲的約翰．克里斯托弗森亦表示失望。「當然有點不滿意自己的表現，但比賽便是這樣。我們車隊技術人員會在今晚進行仔細檢查，希望戰車可以在次回合有穩定性能，我個人極期望可以在香港賽站爭取一回合錦標。」

經過昨日比賽，獲得亞及季軍的尼克拉斯．格倫霍爾姆和蒂莫．謝德現以81分並列車手榜第三位，與第二位的凱文•漢森僅落後13分，為了爭取本季最佳車手排名，預計會有另一番激烈競爭，亦將是星期日最後一回合賽事的焦點之一。

今（十二日）日FIA 世界場地越野車錦標賽中國香港站年終賽最後一回合賽事將於上午9時展開練習賽，10位歐洲頂級車手將會再次參與排位賽、三場預賽及半準決賽，決賽約於下午4時半舉行，隨後隨即舉行中國香港站年終賽次回合及本屆FIA 世界場地越野車錦標賽世界車隊總冠軍頒獎禮。

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