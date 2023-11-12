  • 25°C
香港時間 : 20231112日 (週日) 17:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【愛國教育】蔡若蓮：愛國教育要「更立體」　將增加學生體驗元素

社會 16:36 2023/11/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

新一份 《施政報告》提出加強愛國主義教育，教育局局長蔡若蓮今日（12日）在一個電視台節目指，愛國教育、國民教育的課程及教學要與時並進，永遠都是「沒有最好，只有更好」，形容過去的教學方式或過於沉悶，學習文字資料較多，日後會增加學生親身體驗元素，例如體驗穿華服、最新發明及中醫藥應用等，令他們更「立體」了解國家，並在活動中進行反思，積極正面地建立國民身份認同，更「立體」了解國家。

被問到愛國主義教育，跟政府在過去數年大力推動的國民教育和國安教育有何分別，蔡若蓮稱，最主要是深化內容，更加連繫生活，達至對文化、民族的自豪感。

至於會否強制其他年級學生，如公民科高中生般，必須參加內地考察團，蔡若蓮指，高中相關安排是課程要求，情況跟其他年級不同，強調會提供足夠名額予其他學生自由參加。

另外，由2025/26學年起，小學常識科將逐步分拆為「科學科」及「人文科」。蔡若蓮說，去年更新的小學課程指引，已增加彈性課時，比例增至佔整體的百分之二十五，以應對各科要增加授課的內容。她又說，課時確實是有限，局方不會不斷加長課時，分拆後課程內容不會大增，預料課時比例同樣不會大增，相信只涉個位數、約數個百分點。

師訓方面，蔡若蓮透露，不排除日後將有京官或中聯辦官員為教師進行講座或工作坊，「同一課題、不同的人，從不同專業角度講解，都是對老師的一個深化。如果有合適的，為何一定要排除某些人可以講、某些人不可以講。」

至於會否參考內地法規，學校做得不好有處分，她形容內地條文的應用相對嚴重，本港教師專業操守指引已有一定的規範。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心

相關文章

【APEC】陳茂波：美國之行有三大方面工作　冀擴大朋友圈鼓勵來港發展
今日 16:05
【APEC】陳茂波：美國之行有三大方面工作　冀擴大朋友圈鼓勵來港發展
【床蝨危機】環境局指已加強防治蝨患工作　會向相關業界發放預防床蝨輸入小冊子
今日 16:09
【床蝨危機】環境局指已加強防治蝨患工作　會向相關業界發放預防床蝨輸入小冊子
【越野賽車】世界場地越野車錦標賽香港站年終賽　中環海濱次回合再決高下
今日 16:29
【越野賽車】世界場地越野車錦標賽香港站年終賽　中環海濱次回合再決高下

你可能感興趣

【APEC】陳茂波：美國之行有三大方面工作　冀擴大朋友圈鼓勵來港發展
今日 16:05
【APEC】陳茂波：美國之行有三大方面工作　冀擴大朋友圈鼓勵來港發展
【床蝨危機】環境局指已加強防治蝨患工作　會向相關業界發放預防床蝨輸入小冊子
今日 16:09
【床蝨危機】環境局指已加強防治蝨患工作　會向相關業界發放預防床蝨輸入小冊子
【越野賽車】世界場地越野車錦標賽香港站年終賽　中環海濱次回合再決高下
今日 16:29
【越野賽車】世界場地越野車錦標賽香港站年終賽　中環海濱次回合再決高下
國民教育 老師 國民教育 學校 中聯辦 工作坊 施政報告 小學 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

劉鑾雄記招丨呂麗君在大劉記者會後首發文　IG騷芭蕾舞照骨骨有句
劉鑾雄記招丨呂麗君在大劉記者會後首發文　IG騷芭蕾舞照骨骨有句
【劬勞未報】8子女送母親入老人院 兩年來不聞不問不探望
【劬勞未報】8子女送母親入老人院 兩年來不聞不問不探望