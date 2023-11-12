【愛國教育】蔡若蓮：愛國教育要「更立體」　將增加學生體驗元素

▲ 教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

新一份 《施政報告》提出加強愛國主義教育，教育局局長蔡若蓮今日（12日）在一個電視台節目指，愛國教育、國民教育的課程及教學要與時並進，永遠都是「沒有最好，只有更好」，形容過去的教學方式或過於沉悶，學習文字資料較多，日後會增加學生親身體驗元素，例如體驗穿華服、最新發明及中醫藥應用等，令他們更「立體」了解國家，並在活動中進行反思，積極正面地建立國民身份認同，更「立體」了解國家。

被問到愛國主義教育，跟政府在過去數年大力推動的國民教育和國安教育有何分別，蔡若蓮稱，最主要是深化內容，更加連繫生活，達至對文化、民族的自豪感。

至於會否強制其他年級學生，如公民科高中生般，必須參加內地考察團，蔡若蓮指，高中相關安排是課程要求，情況跟其他年級不同，強調會提供足夠名額予其他學生自由參加。

另外，由2025/26學年起，小學常識科將逐步分拆為「科學科」及「人文科」。蔡若蓮說，去年更新的小學課程指引，已增加彈性課時，比例增至佔整體的百分之二十五，以應對各科要增加授課的內容。她又說，課時確實是有限，局方不會不斷加長課時，分拆後課程內容不會大增，預料課時比例同樣不會大增，相信只涉個位數、約數個百分點。

師訓方面，蔡若蓮透露，不排除日後將有京官或中聯辦官員為教師進行講座或工作坊，「同一課題、不同的人，從不同專業角度講解，都是對老師的一個深化。如果有合適的，為何一定要排除某些人可以講、某些人不可以講。」

至於會否參考內地法規，學校做得不好有處分，她形容內地條文的應用相對嚴重，本港教師專業操守指引已有一定的規範。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心