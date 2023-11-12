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深圳消費︱港人掀北上「搶購潮」逼爆深圳超市　狂搶大閘蟹生蠔：又平又正

食用安全 18:06 2023/11/12

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

港人掀北上「搶購潮」逼爆深圳超市，狂搶大閘蟹生蠔：又平又正！

兩地通關後，内地人來港自由行瘋狂購物的墟冚場面似乎不復存在，反而港人掀起一股北上「搶購潮」，令内地人感慨：風水輪流轉！

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在Facebook「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」群組内的谷友經常分享北上玩樂資訊，其中有人被内地近年大熱的網紅超市「盒馬鮮生」吸引，日前去到果然大開眼界。適逢大閘蟹當造，盒馬超巿内有大量超抵價大閘蟹，以及各種生猛海鮮，生蠔、鮑魚、龍蝦應有盡有。網民興奮表示：

見到咁多人去盒馬鮮生，我都試下去即買即蒸的大閘蟹及蠔，確係又平又正！

從網民分享的相片可見，盒馬超市售賣的大閘蟹價錢低至¥99/4隻，而生蠔則平均￥16.9/隻。

除了超低物價，超市還提供即買即蒸服務，提供用餐位置給顧客享用新鮮美食，免卻不能帶生鮮過關的困擾，非常貼心，難怪吸引到大批港人逼爆超市搶購。

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內地人感概：風水輪流轉！

港人逼爆深圳超市，與過往自由行旅客逼爆香港街道一樣，為當地居民帶來不便。有內地網民表示，現在下班去超市買餸，總會出現貨品被掃清光的情況，不理解為何港人要北上超市搶購平民貨品，與内地人到香港的消費模式天差地別，好奇香港物價「究竟有幾貴」。

不過，亦有不少內地網民對此現象表示歡迎，認為港人北上消費對提升內地經濟有幫助，建議盒馬、山姆等網紅超市可打鐵趁熱，在香港開設分店。

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責任編輯：羅嘉欣

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