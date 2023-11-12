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數學天才丨日小四生買零食花光零用錢　爸爸一看收據激讚兒子是天才

升學教育 16:50 2023/11/12

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日本一位爸爸早前給兒子1,000日圓出街買零食，兒子花光後回家，爸爸竟大讚兒子是天才！（iStock圖片）

父母給仔女零用錢，都會希望他們善用不要花光。日本一位爸爸早前給兒子1,000日圓（約$51.5港元）出街買零食，兒子花光後回家，爸爸不但沒有責怪，反而大讚兒子是天才！

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日本一位爸爸早前在X（前身twitter）發帖文並附上收據表示，其小四兒子常抱怨無聊，於是給他1,000日圓零用錢，著他外出買些零食給大家。兒子花光零用錢帶著零食回家後，爸爸一看收據大感驚訝，因兒子靠心算剛好用盡每一分錢。

從收據中可見，兒子一共買了15款零食，包括6個炸餅（60日圓）、4包不同口味的薯片（411日圓）、4包朱古力球（380日圓）及可樂（149日圓），更把8%消費稅（74日圓）都計算在內，讓全單剛好湊夠1,000日圓，毋須找續。

收據上可見男童所購買的零食價格，連稅後剛好合共1000日圓。（father_life＠X）

網民讚：還買到可樂

帖文吸引超過11萬人讚好，網民驚訝為何男童可以找到完美合價錢的食品，有人點出他懂得用每個售10日圓的炸餅來調節金額，相當聰明，「這真太了不起了！ 奇蹟！ 天才！」、「哇，太神奇了！」、「當你說你沒有零錢時，不要說謊！ 」、「這是遺傳的」、「他還買了可樂」等。

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責任編輯：王明芳

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