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【大學收生】蔡若蓮：八大具吸引力不擔心無人讀　不存在以公帑補貼非本地生

社會 16:55 2023/11/12

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教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

新一份 《施政報告》宣布，由下學年起，八大非本地生的收生比例上限，將由2成增至4成。教育局局長蔡若蓮今日（12日）在一個電視台節目指，有關政策絕不影響本地生入大學機會，又強調非本地生的學費是直接收回成本，不存在用公帑去補貼非本地學生。

蔡若蓮指，非本地生是以「超收」方式收生，並非由教資會資助，故擴大非本地生收生限制，不會影響本地生入學機會。她又指，本港不論是基礎還是高等教育，都不是以牟利為目標，亦不會朝產業化方向發展，而是從人才培育角度出發，故政府招募更多非本地生的主要目的，是希望讓本港高等教育更國際化和多元化，利用人才支撐香港「八大中心」發展，令香港更多元和有活力。

近年八大招收的非本地生大多來自內地 ，被問及應否設定上限，蔡若蓮稱，內地每年適齡大學畢業生超過千萬，香港對內地的留學生而言有地利優勢，故來港學生人數會較多，認為情況可以理解，當局已推出措施，吸引更多來自不同地方的留學生。至於日後會否再提高非本地生收生限額，她說要視乎最新情况，亦要考慮宿舍、照顧學生能力等因素。

本港大學國際排名有所下跌，加上中大及港大先後出現管治風波，被問到會否擔心影響留學生來港意欲，蔡若蓮認為排名會有上落，但八大實力穩固雄厚，近期一些紛爭，正正反映監察制度或大學管治機制發揮作用。

全球出現「少子化」問題，本港出生率持續下跌，對於政府仍提出在北部都會區設大學教育城是否合乎現實，蔡若蓮說，現時本港高等教育面對的瓶頸是土地不足，故局方要「做大規模」，強調局方有責任為未來教育發展未雨綢繆、及早規劃。她又認為「八大」具吸引力，不擔心日會出現「有學位、冇人讀」的情况。

至於《施政報告》提出設應用科學大學，她稱，應用科學大學跟傳統學術大學的主要分別，是應用科學大學強調要跟實習及職場無縫交接，不排除屆時有企業跟大學合作「包班」，設特定課程，正制定這類大學成立的條件。

《施政報告》亦稱政府將向應用科學大學提供財政和配套支援，蔡若蓮表示，局方第一步將與評審局和業界一起討論，「究竟應用科學大學應該具備甚麼條件、收生是怎樣、課程是怎樣」 ，將會盡快公佈有關詳情。

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責任編輯：梁薾心

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