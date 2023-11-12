黃心穎二姐丨黃心妙二姐繼續更衣室自拍泳照　美女人妻放閃：深情不及久伴【多圖】

▲ 黃心穎二姐黃心妙大方派福利。

黃心穎二姐黃心妙向在社交平台十分活躍，不時在網上分享生活照之外，現年40歲兼3孩之母的心妙，身材卻保養得非常好，因此她不時在社交平台派福利，而且照片往往相當性感。

不過她在上月底，於社交平台泳裝大放題，連續上載多張泳照，可是當中部份性感泳照卻在更衣室內拍攝，由此引起爭議。但她沒有理會，在11月3日她再在個人社交平台上載疑在更衣室拍的自拍泳照，更把上半身向前傾並向鏡頭送飛吻，十分性感。

黃心穎二姐丨黃心妙疑更衣室拍照引討論 心穎二家姐無懼爭議繼續派福利【多圖】

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心妙更衣室自拍

到兩日前，我行我素的心妙再在社交平台上載於更衣室自拍的泳照，而今次的泳衣用牛件布製成，甚具型格，她寫道：

條泳褲長啲就可以著出街啦👙 #最近整個人就是動得多吃得多 #感覺好好呢 #快樂星期五 #不知從哪時起喜歡上牛仔外套 #可能是因為藍色的緣故吧 #冷色系寶寶

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向丈夫示愛放閃

其實人妻心妙頻頻派福利，她的丈夫可以讓愛妻常展露美好身段讓網民欣賞不吃醋，可說十分大方。而心妙在昨日（11月11日）上載多張與丈夫的合照放，寫道：

深情不及久伴🤍

陪伴是最長情的告白🤍 最近有點明白這些話的意思

翻看幾個月的合照

發現我們一起做了很多事情

去了很多地方

生活都是一點一滴

慢慢地製造和累積成回憶的

如一個人對你不離不棄

真的是一生最浪漫的事情呢🤍 #鮮花燭光晚餐都是點綴而已 #老了還手牽手閒話家常多甜蜜 #多忙都在我身邊的你 #thankyoupaps

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