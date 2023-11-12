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【維港泳】陳國基：周日活動浪接浪　區選投票勿錯過

政治 17:10 2023/11/12

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陳國基(右5)今日一早來到灣仔金紫荊廣場，為「新世界維港泳2023」揭開序幕。(陳國基fb圖片)

維港泳今早（12日）舉行，政務司司長陳國基說，今年渡海泳參賽名額增至4000人，為 2011 年復辦以來最大規模的一屆，並借題發揮說，「周日活動浪接浪，區選投票勿錯過！」

陳國基今日在社交專頁指，一早來到灣仔金紫荊廣場，為「新世界維港泳2023」揭開序幕，今年渡海泳參賽名額增至4000人，為 2011 年復辦以來最大規模的一屆，除了本地泳手外，亦邀得來自不同國家和地區的精英選手參與，煥發香港作為「亞洲盛事之都」的魅力。他續指，到了今晚，大家亦不要錯過「香港夜繽紛」活動，灣仔海濱會舉行「『We划』海洋嘉年華」，繼續為市民和遊客帶來繽紛動感。

他借題發揮說：

而這股源源不絕的活力幹勁，我更希望大家延續至新一屆區議會選舉！隨着我們資審結果已於上周五公布，各位候選人要繼續全力拼政綱、拼實力，爭取選民支持；到12月10日這個重要的周日，廣大市民記得聯同親朋好友，踴躍投票，選出有才幹、有抱負、有承擔的區議員，讓新一屆區議會「躍動」起來，為美好社區注入「海量」活力！

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責任編輯：區綽彥

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