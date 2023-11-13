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【旅遊文化】文體旅局擬推旅遊藍圖2.0應對深度遊　無懼旅客習慣改變兼港人北上

社會 06:00 2023/11/13

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（陳靜儀攝）

疫情過後，訪港旅客量已回復疫前7成，不過旅客喜好出現劇變，港府亦要急謀對策。文化體育及旅遊局局長楊潤雄接受本報專訪，他坦言交通便利會令內地過夜客減少，而且港人北上成風，但他認為無須懼擔心兩地旅遊習慣轉變，本港最大賣點是獨有文化及節慶氣氛，留住港人、吸引旅客。 

當局明年諮詢業界制定旅遊業藍圖2.0，楊潤雄以推動夜繽紛形容為「整個政府的事」，同樣各部門都可出力推動旅遊業，例如政府新建大樓可加入特色設計，康文署公園可增加主題花圃，元朗明渠及城門河打造為河岸賞花公園等，連同啟德體育園成為盛事地標，以多元化、盛事化全盤吸客。 

本港全面通關近9月個月，不少內地客轉玩即日來回深度遊，加上港人北上消費熾熱，令旅遊及零售餐飲等行業受到雙重打擊。 

楊潤雄指，全球在疫情後都面對旅客的旅遊習慣改變，他早前外訪交流，發現不少地方都面對同樣問題，「現在好多深度遊，是講緊（體驗）香港人生活的一部分，旅客去一些小區搵間咖啡室坐下，可能去睇一個展覽，都是好多香港人都去的地方；去一些街邊的店舖買嘢，多過去一個購物商場，去小店多過連鎖式的店舖，所以各種都有。」 

他透露，將成立一個旅遊業界委員會，以2017年的《香港旅遊業發展藍圖》為基礎，按目前本港面對旅客深度遊等新趨勢，明年制定旅遊藍圖2.0，「在項目、措施上針對現在旅客要求作出改變。」 

楊潤雄強調，本港吸引旅客訪港的先天優勢仍在，「如好靚的維多利亞港，亦有好多不同的節日氣氛，譬如我們最近做的美酒佳餚巡禮，內地都好多人來。」他又指，當局將文化古蹟本地遊鼓勵計劃優化為本地特色旅遊鼓勵計劃，正是提升業界的行程設計、導遊培訓等工作，不斷優化旅遊產品，「呢個先喺我哋一路致勝之道。」 

至新藍圖會否有旅遊基建構思？楊潤雄坦言：「你話好大型的基建，專登做一個出來作為旅遊，就要真係睇返成個配套，同埋有無需要。」 

不用楊潤雄透露，政府各部門都會通力合作，興建各項基建及任何政策項目，都會一併考慮增加旅遊元素；他舉例新建的政府大樓可考慮加入旅遊設施；又可增加康文署轄下設施的打卡點，舉例在動植物公園增加具特色的動物，突顯公園主題。 

今年《施政報告》提出在元朗明渠及城門河設立河岸賞花公園，楊潤雄指會在上址種植主題式鮮花，細節仍未確定，但認為要像荷蘭鬱金香節、日本櫻花般的知名度，都需要時間種植及宣傳。 

除了旅發局舉辦各種大型活動，啟德體育園明年落成後，將主辦多項大型國際賽事，料可吸引高消費的比賽團隊及旅客訪港觀賽。 

香港作為中華文化藝術交流中心，本港每年都會舉辦各項大型文化活動，包括演藝博覽、流行文化節、大灣區文化節等，西九文化區亦成為旅遊熱點；而每年巴塞爾藝術展等大型藝術品拍賣，歷年來亦吸引不少海外買家及收藏家，「各適其適，不同旅客有不同興趣，我都揾啲嘢比你，總有一樣嘢（啱玩）。」 

至於啟德郵輪碼頭被指多年配套未完善，港府明年上半年會就郵輪旅遊經濟發展公布行動計劃。楊潤雄直言，碼頭設計本身只是停泊郵輪上落客，當局會研究如何吸引更多郵輪及相關旅客。

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記者：吳雋妍、陳麗娜、黃穎津

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