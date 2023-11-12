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發展遲緩丨何雁詩親揭兒子發展遲緩　1歲半未識爬及行路：只會講BB話

兒童健康 17:32 2023/11/12

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何雁詩親揭兒子發展遲緩，1歲半仍未識爬行及行路，只會講BB話。

剛度過31歲生日的新手媽媽何雁詩（Stephanie），與40歲老公鄭俊弘（Fred）結婚3年，育有一子Asher。兩人不時分享兒子的可愛片後，想不到可愛背後，Stephanie接受傳媒訪問揭開兒子有發展遲緩問題，17個月大的他至今未識爬行及走路，只會講BB話，成為兩夫妻一個重大的人生課題。

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兒子Asher出世不久，Stephanie曾自爆陷於產後抑鬱邊緣，幸好在老公Fred的陪伴下捱過來。隨着兒子逐漸成長，她又發現兒子有發展遲緩問題，至今未識爬行及走路，只會講BB話，比同齡孩子發展慢，未能達到社會期待的指標。

何雁詩和鄭俊弘現時輪流跟進兒子的治療。（IG圖片）

開始留意SEN資訊

Stephanie坦言最初好擔心，希望找到原因對症下藥，但醫生指很多時候也未能找到原因。目前Asher尚年幼，未能斷定是否SEN（Special Education Need、特殊教育需要）小孩，但她已開始留意有關SEN的資訊。

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現時Asher正接受治療包括物理治療，兩夫妻輪流跟進，雖然兒子發展緩慢但性格開朗，尤其喜歡音樂。Stephanie表示已過了最惆悵階段，相信兒子有朝一日會追回進度。她又感謝媽媽的幫忙，因家人的支持十分重要。

Stephanie會繼續做在職媽媽，因做全職媽媽會令她容易過份緊張，她希望分配好時間，平衡家庭與事業發展，不想放棄音樂。她又慶幸老公很愛錫兒子，兩人的關係變得更好，她透露老公都想生多個，但會繼續支持她做音樂。

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責任編輯：林綺玲

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