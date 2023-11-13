【旅遊文化】楊潤雄：港人北上一向多過內地客南下　做好自己迎挑戰

▲ 楊潤雄指，港人北上客量多年來一直多於內地客陸路南下。（陳靜儀攝）

內地客佔訪港旅客約8成，面對內地客不再滿足於食買玩，轉而即日快閃體驗地道特色，港人北上更令零售餐飲業界擔心。不過文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，港人北上客量多年來一直多於內地客陸路南下，坦言「點樣迎接這些改變，是我們其中一個睇的方向。」

楊潤雄指出，本港和內地交通便利，又增加了過關口岸，內地客較多即日來回，「內地過夜尤其是深圳、廣州客少咗，同樣地我哋上去過夜我相信都少咗，因為現時交通方便，香港人未必需要過夜，上去玩完食完飯，咪返落嚟。」

通關後北上港人屢創新高，單計上月底3天周末連重陽節假期，已有97.6萬港人人次出境，惟僅18.8萬內地旅客訪港，逆差達78.8萬人次。

楊潤雄解釋，港人北上消費習慣於疫情前已存在，港人北上較內地旅客南下多亦是正常；至於近期有關議題成為熱話，讓公眾覺得疫情後北上港人飈升，他歸功於內地業界的努力，「他們（深圳）吸引港人上去消費做了好多功夫」，但強調旅發局在內地宣傳亦不遑多讓，只是宣傳力量集中在內地，故港人感受不到。

翻查資料，最近5年全年港人北上客量，均多於內地陸路入境本港客量，當中2019年淨流出量最高，近3,300萬人次；即使疫情期間2021年、2022年亦分別有31.6萬及3.3萬人次淨流出（詳見表）。

他認為，港人喜歡旅遊，而疫情期間3年無北上，感到較新鮮感，因而吸引大批港人北上，「你要睇長遠少少，你與其叫啲人唔好去，大家自然啲咪由佢....目標是做好自己。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳雋妍、陳麗娜、黃穎津