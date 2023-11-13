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【體育發展】港府聚焦五方向推廣體育活動　楊潤雄冀落實運動專業化

社會 06:00 2023/11/13

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楊潤雄稱過去一段時間已就體育產業化及專業化進行研究，望於今年年底至明年年初落實建議。（陳靜儀攝）

港隊成員於東京奧運及杭州亞運取得佳績，讓本港體育發展往前邁進一大步。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，若更多人投身運動行業，可帶動周邊產業發展，亦可選拔到更多精英運動員。當局將就體育專業化及產業化提交報告，冀於今年底至明年初落實建議。 

港府近年政策聚焦在五個方面推廣體育活動，即普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化。楊潤雄表示，運動普及化是當局的重點工作，因此近年舉辦全民運動日、運動周等節目多番推廣，冀可為運動產業化鋪路。他解釋，當有更多人投入一項運動，採購設施、提供課程以及舉辦各種比賽亦會更容易，變相亦可更方便選拔精英運動員。 

事實上，楊潤雄稱過去一段時間已就體育產業化及專業化進行研究，望於今年年底至明年年初落實建議。當局會鼓勵運動員參與更多聯賽，並將之納入旅遊業規劃之中，加塞周邊活動，冀以大型活動帶動周邊產品消費。 

楊潤雄又表示，為令家長放心子女投身運動行業，當局亦要為退役運動員鋪路，讓他們可選擇於不同行業發展或繼續深造。「劍神」張家朗在奧運奪冠後，除了在浸大進修並兼顧體育事業，亦發展出其個人的商業價值，成為國際知名的品牌代言大使，不少劍擊學校課程亦應運而生，他反問：「呢個算唔算係運動產業化呢？」 

香港體育學院新大樓料於明年中落成，楊潤雄指其專業化培訓及教練醫護團隊等均有所加強，特別在運動科學方面，當局會研究服裝、設備，冀令運動員表現更上一層樓。楊潤雄又補充，盛事化方面的工作於去年的施政報告亦有特別提及，今年會繼續重點推行。

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記者：吳雋妍、陳麗娜、黃穎津

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