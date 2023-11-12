癌症殺手︱女子常半夜「痕到醒」　求醫驚悉罹患「癌王」僅餘8月命

▲ 女子常半夜「痕到醒」，求醫驚悉罹患「癌王」僅餘8月命。

身體有異常不適一定要及時檢查！一名79歲婦女經常半夜全身痕癢驚醒，但不以為意；直至尿液及糞便顔色有異，體檢才驚悉自己罹患「癌王」，僅餘8個月壽命。

最新影片：

據英國《每日郵報》報道，美國79歲婦女Barbara Green，自去年7月份開始，身體經常莫名發癢，甚至會在半夜癢到驚醒，嚴重影響睡眠。但她不以為意，仍有心情練瑜伽、環遊世界。但快樂的生活並沒有幫助她減輕症狀，相反異常情況還增多，Barbara近日發現自己的尿液顏色變深、糞便顏色變淺，這才決定求醫檢查。

罹患「癌王」剩8個月壽命

醫生得知Barbara的症狀後，起初認為是肝臟問題，便安排她做抽血檢查。結果卻顯示，Barbara罹患了「癌王」胰臟癌第四期，僅剩下8個月至11個月的壽命，令Barbara震驚又懊悔，沒有及早求醫。

胰臟癌位置隱蔽 初期病徵不明顯

臨床腫瘤科謝耀昌醫生曾接受TOPick訪問，指出胰臟位於人體上腹，在胃部下方、12指腸附近，是消化系統其中一部分。功能是幫助消化食物，以及排出胰島素幫助控制血糖。胰臟一旦發生癌變，因早期徵兆不明顯，確診時往往已是晚期，被稱為「癌中之王」、「隱形殺手」。

而本港醫管局資料亦有指出，胰臟癌是一種入侵性強的癌症，在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

高危因素

謝耀昌醫生表示有3種高危因素，其中遺傳因素是指人在出生時攜帶了父母身上的癌症基因，會有較高機會患癌，但不一定會發生，要視乎是否有因素引發。此外，自身因素包括吸煙、飲酒、糖尿病患者，相對有較高機會患胰臟癌；其他不健康的飲食、不做運動、肥胖，也都可增加患胰臟癌的風險。近年觀測數據顯示，胰臟癌女性患者比例有增多趨勢。

胰臟癌徵狀

醫管局列出以下7個常見徵狀：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

胰臟癌發病前的身體變化

【同場加映】常吃高糖食物增患胰臟癌風險

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣