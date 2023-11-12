  • 24°C
香港時間 : 20231112日 (週日) 18:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

癌症殺手︱女子常半夜「痕到醒」　求醫驚悉罹患「癌王」僅餘8月命

醫生診症室 18:11 2023/11/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

女子常半夜「痕到醒」，求醫驚悉罹患「癌王」僅餘8月命。

身體有異常不適一定要及時檢查！一名79歲婦女經常半夜全身痕癢驚醒，但不以為意；直至尿液及糞便顔色有異，體檢才驚悉自己罹患「癌王」，僅餘8個月壽命。

最新影片：

湊得輕鬆啲
新手爸媽丨28個月女兒表達能力弱疑患言語障礙　仙樂都：不想女兒被標籤

據英國《每日郵報》報道，美國79歲婦女Barbara Green，自去年7月份開始，身體經常莫名發癢，甚至會在半夜癢到驚醒，嚴重影響睡眠。但她不以為意，仍有心情練瑜伽、環遊世界。但快樂的生活並沒有幫助她減輕症狀，相反異常情況還增多，Barbara近日發現自己的尿液顏色變深、糞便顏色變淺，這才決定求醫檢查。

罹患「癌王」剩8個月壽命

醫生得知Barbara的症狀後，起初認為是肝臟問題，便安排她做抽血檢查。結果卻顯示，Barbara罹患了「癌王」胰臟癌第四期，僅剩下8個月至11個月的壽命，令Barbara震驚又懊悔，沒有及早求醫。

胰臟癌位置隱蔽 初期病徵不明顯

臨床腫瘤科謝耀昌醫生曾接受TOPick訪問，指出胰臟位於人體上腹，在胃部下方、12指腸附近，是消化系統其中一部分。功能是幫助消化食物，以及排出胰島素幫助控制血糖。胰臟一旦發生癌變，因早期徵兆不明顯，確診時往往已是晚期，被稱為「癌中之王」、「隱形殺手」。

而本港醫管局資料亦有指出，胰臟癌是一種入侵性強的癌症，在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

高危因素

謝耀昌醫生表示有3種高危因素，其中遺傳因素是指人在出生時攜帶了父母身上的癌症基因，會有較高機會患癌，但不一定會發生，要視乎是否有因素引發。此外，自身因素包括吸煙、飲酒、糖尿病患者，相對有較高機會患胰臟癌；其他不健康的飲食、不做運動、肥胖，也都可增加患胰臟癌的風險。近年觀測數據顯示，胰臟癌女性患者比例有增多趨勢。

胰臟癌徵狀

醫管局列出以下7個常見徵狀：

  • 上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部
  • 食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象
  • 出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色
  • 體重短時間內銳減
  • 上腹部出現固定、堅硬的腫塊
  • 腹水
  • 胰臟癌發病前的身體變化

【同場加映】常吃高糖食物增患胰臟癌風險

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

腸道健康｜男子間中胃痛揭十二指腸生5cm腫瘤　醫列3大不明顯症狀
16:39 2023/11/06
腸道健康｜男子間中胃痛揭十二指腸生5cm腫瘤　醫列3大不明顯症狀
防癌水果｜水果2種高危食法恐致癌　營養師推5大水果穩定血糖防胰臟癌
13:38 2023/11/03
防癌水果｜水果2種高危食法恐致癌　營養師推5大水果穩定血糖防胰臟癌
癌症殺手｜80後港男工作辛苦受氣　慘被裁員後揭患胰臟癌已擴散
11:55 2023/11/01
癌症殺手｜80後港男工作辛苦受氣　慘被裁員後揭患胰臟癌已擴散

你可能感興趣

腸道健康｜男子間中胃痛揭十二指腸生5cm腫瘤　醫列3大不明顯症狀
16:39 2023/11/06
腸道健康｜男子間中胃痛揭十二指腸生5cm腫瘤　醫列3大不明顯症狀
防癌水果｜水果2種高危食法恐致癌　營養師推5大水果穩定血糖防胰臟癌
13:38 2023/11/03
防癌水果｜水果2種高危食法恐致癌　營養師推5大水果穩定血糖防胰臟癌
癌症殺手｜80後港男工作辛苦受氣　慘被裁員後揭患胰臟癌已擴散
11:55 2023/11/01
癌症殺手｜80後港男工作辛苦受氣　慘被裁員後揭患胰臟癌已擴散
健康問題 癌症 胰臟癌

最高瀏覽

【著數優惠】萬寧最新著數優惠　買4枝牙膏送禮350元
【著數優惠】萬寧最新著數優惠　買4枝牙膏送禮350元