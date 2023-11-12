【打擊騙案】警拘37歲男疑涉彈票黨騙案　涉及金額達480萬元

▲ 觀塘警區重案組第一隊主管督察梁曼宜。（黃傑偉攝）

警方於前日（10日）在觀塘以「以欺騙手段取得財產」罪及「管有虛假文書」罪拘捕一名37歲本地男子，懷疑與「彈票黨」騙案有關，涉及金額達港幣480萬元。

觀塘警區重案組第一隊主管督察梁曼宜指，警方根據情報，上星期五（10日）下午4時30分，於觀塘開源道一間銀行外，拘捕一名俗稱「彈票黨亅37歲姓葉本地男子。被捕人報稱運輸工人，他涉嫌以欺騙手段取得財產及管有虛假文書被捕。警方在被捕人身上，搜出9張面額10萬元懷疑空頭支票，及8張由銀行收票機發出收據。警方翻看閉路電視後發現，被捕人被捕當日，在觀塘4間銀行存入8張面值39,000至130萬元支票，總金額480萬元。另外調查發現，被捕人於10月7日在觀塘一間銀行，以同樣手法存入一張面值2.5萬美元空頭支票。

▲ 警拘37歲男疑涉彈票黨騙案，涉及金額達480萬元。（黃傑偉攝）

調查發現，被捕人於社交平台詐騙集團招募廣告中找得該份工作，以每日1,000元報酬為犯罪集團存入空頭支票。案發當日被捕人與詐騙集團成員交收支票後，被指示到觀塘區銀行將支票由收票機存入戶口，並按指示輸入與支票不符金額，並收起與金額不符收據，交予詐騙集團成員。當賣家收到收據，誤以為款項已存入戶口於是發貨。當兩日後（即銀行稱為T+2限期），銀行發現金額與輸入不符，便彈票取消交易，賣家便蒙受貨物及金錢損失。被捕人現正被扣查，案件仍調查中，警方不排除會再有涉案人士被捕。

警方呼籲，急於尋找工作求職者，要小心衡量以低風險高報酬作招來職業及性質。而市民收取支票付款時，要釐清銀行T+2，即2個工作日才能過數，及收據上要證實為可用結餘方算完成交易。警方重申，以欺騙手段取得財產及管有虛假文書屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁10年及14年，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉