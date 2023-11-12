  • 24°C
香港時間 : 20231112日 (週日) 18:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊騙案】警拘37歲男疑涉彈票黨騙案　涉及金額達480萬元

社會 17:43 2023/11/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

觀塘警區重案組第一隊主管督察梁曼宜。（黃傑偉攝）

警方於前日（10日）在觀塘以「以欺騙手段取得財產」罪及「管有虛假文書」罪拘捕一名37歲本地男子，懷疑與「彈票黨」騙案有關，涉及金額達港幣480萬元。

觀塘警區重案組第一隊主管督察梁曼宜指，警方根據情報，上星期五（10日）下午4時30分，於觀塘開源道一間銀行外，拘捕一名俗稱「彈票黨亅37歲姓葉本地男子。被捕人報稱運輸工人，他涉嫌以欺騙手段取得財產及管有虛假文書被捕。警方在被捕人身上，搜出9張面額10萬元懷疑空頭支票，及8張由銀行收票機發出收據。警方翻看閉路電視後發現，被捕人被捕當日，在觀塘4間銀行存入8張面值39,000至130萬元支票，總金額480萬元。另外調查發現，被捕人於10月7日在觀塘一間銀行，以同樣手法存入一張面值2.5萬美元空頭支票。

警拘37歲男疑涉彈票黨騙案，涉及金額達480萬元。（黃傑偉攝）

調查發現，被捕人於社交平台詐騙集團招募廣告中找得該份工作，以每日1,000元報酬為犯罪集團存入空頭支票。案發當日被捕人與詐騙集團成員交收支票後，被指示到觀塘區銀行將支票由收票機存入戶口，並按指示輸入與支票不符金額，並收起與金額不符收據，交予詐騙集團成員。當賣家收到收據，誤以為款項已存入戶口於是發貨。當兩日後（即銀行稱為T+2限期），銀行發現金額與輸入不符，便彈票取消交易，賣家便蒙受貨物及金錢損失。被捕人現正被扣查，案件仍調查中，警方不排除會再有涉案人士被捕。

警方呼籲，急於尋找工作求職者，要小心衡量以低風險高報酬作招來職業及性質。而市民收取支票付款時，要釐清銀行T+2，即2個工作日才能過數，及收據上要證實為可用結餘方算完成交易。警方重申，以欺騙手段取得財產及管有虛假文書屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁10年及14年，市民切勿以身試法。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

 

相關文章

【打擊罪案】九巴內部通告流出　警方下周三起派員於西九龍區巴士巡邏
22:23 2023/11/10
【打擊罪案】九巴內部通告流出　警方下周三起派員於西九龍區巴士巡邏
【擬炸法院】涉串謀策劃炸法院案　4男女押後至12月底高院再處理
12:19 2023/11/11
【擬炸法院】涉串謀策劃炸法院案　4男女押後至12月底高院再處理
【家庭糾紛】元朗父子疑因打機問題起爭執　二人互毆兒子報案雙雙被捕
今日 11:02
【家庭糾紛】元朗父子疑因打機問題起爭執　二人互毆兒子報案雙雙被捕
【珍惜生命】青衣14歲少年自縊尋短　昏迷送院搶救不治
今日 14:48
【珍惜生命】青衣14歲少年自縊尋短　昏迷送院搶救不治
【打擊騙案】警打擊網上投資騙案行動拘223人　涉及金額達1.8億元
今日 15:35
【打擊騙案】警打擊網上投資騙案行動拘223人　涉及金額達1.8億元

你可能感興趣

【打擊罪案】九巴內部通告流出　警方下周三起派員於西九龍區巴士巡邏
22:23 2023/11/10
【打擊罪案】九巴內部通告流出　警方下周三起派員於西九龍區巴士巡邏
【擬炸法院】涉串謀策劃炸法院案　4男女押後至12月底高院再處理
12:19 2023/11/11
【擬炸法院】涉串謀策劃炸法院案　4男女押後至12月底高院再處理
【家庭糾紛】元朗父子疑因打機問題起爭執　二人互毆兒子報案雙雙被捕
今日 11:02
【家庭糾紛】元朗父子疑因打機問題起爭執　二人互毆兒子報案雙雙被捕
罪案 觀塘區 港元 成交 廣告 觀塘

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【著數優惠】萬寧最新著數優惠　買4枝牙膏送禮350元
【著數優惠】萬寧最新著數優惠　買4枝牙膏送禮350元