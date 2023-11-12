叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異

▲ 《叠影狙擊》

TVB台慶劇《叠影狙擊》由黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑等參演，第5集劇情講到文諾親自試探，曉晨得知文諾做過心臟移植…

第6集（13/11）

晟杰質問曉晨為何出現在密室中，曉晨自知瞞不住，只好帶晟杰到飛飛家，但去到後發現飛飛已被發哥抓走。

曉晨和晟杰趕到貨倉贖飛飛之時，遇上霆釗及其手下，曉晨展現出她的好身手，並開槍擊斃殺手，令晟杰感到詫異。