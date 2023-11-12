叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告 曉晨展現出好身手令晟杰詫異 娛樂 17:47 2023/11/12 分享： 分享： 熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王 ▲ 《叠影狙擊》 TVB台慶劇《叠影狙擊》由黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑等參演，第5集劇情講到文諾親自試探，曉晨得知文諾做過心臟移植…第6集（13/11）晟杰質問曉晨為何出現在密室中，曉晨自知瞞不住，只好帶晟杰到飛飛家，但去到後發現飛飛已被發哥抓走。曉晨和晟杰趕到貨倉贖飛飛之時，遇上霆釗及其手下，曉晨展現出她的好身手，並開槍擊斃殺手，令晟杰感到詫異。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 叠影狙擊丨周秀娜埋身肉搏搞到周身傷 成功撇甩「花瓶」形象轉做實力派演員 11:57 2023/11/07 叠影狙擊丨周秀娜埋身肉搏搞到周身傷 成功撇甩「花瓶」形象轉做實力派演員 叠影狙擊丨文頌嫻闊別17年再現無綫 外表保養得宜獲封「凍齡」美魔女 13:33 2023/11/09 叠影狙擊丨文頌嫻闊別17年再現無綫 外表保養得宜獲封「凍齡」美魔女 羅密歐與祝英台丨蔣祖曼為子報仇勁搶鏡 與陳豪拍咀戲不知如何向陳茵媺備案 16:41 2023/11/10 羅密歐與祝英台丨蔣祖曼為子報仇勁搶鏡 與陳豪拍咀戲不知如何向陳茵媺備案 你可能感興趣 叠影狙擊丨周秀娜埋身肉搏搞到周身傷 成功撇甩「花瓶」形象轉做實力派演員 11:57 2023/11/07 叠影狙擊丨周秀娜埋身肉搏搞到周身傷 成功撇甩「花瓶」形象轉做實力派演員 叠影狙擊丨文頌嫻闊別17年再現無綫 外表保養得宜獲封「凍齡」美魔女 13:33 2023/11/09 叠影狙擊丨文頌嫻闊別17年再現無綫 外表保養得宜獲封「凍齡」美魔女 羅密歐與祝英台丨蔣祖曼為子報仇勁搶鏡 與陳豪拍咀戲不知如何向陳茵媺備案 16:41 2023/11/10 羅密歐與祝英台丨蔣祖曼為子報仇勁搶鏡 與陳豪拍咀戲不知如何向陳茵媺備案 叠影狙擊 電視劇 TVB