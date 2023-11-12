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杜德偉上海個唱耳機故障領全場大合唱　台上向太太深情告白賀結婚11周年

娛樂 18:08 2023/11/12

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杜德偉在海舉行演唱會。

杜德偉（Alex）在昨晚（11月11日）假上海靜安體育中心舉行《杜德偉 Get Up起來世界巡迴演唱會－上海站》，Alex回到母親張露的故鄉，作為內地巡演的序幕，而他亦無負歌迷期望，全晚載歌載舞，現場氣氛高漲。

可是杜德偉在演唱會期間，一度發生技術故障，幸而Alex當機立斷馬上解決，順利跟全場歌迷一齊大合唱，而這晚演出亦有另一層意義，11月11日正是Alex跟太太的第11個結緍周年紀念，Alex借機會在台上示愛，整個場館瀰漫浪漫氣氛。

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Alex與太太。

全場歌迷大合唱

今次Alex開騷上海歌迷引頸以待，8月預購門票一開售即被搶購一空，為了報答歌迷，Alex全晚施展渾身解數，甫開場就以上海話跟歌迷打招呼，亦即席清唱一小段母親「中國歌后」張露的首本名曲《給我一個吻》，令歌迷都非常驚喜。

演唱會當然不少得Alex拿手的勁歌熱舞，連唱多首經典快歌，包括《快樂快燒壞》、《拯救地球》等 。唱至《鍾愛一生》時候，台上發生小意外，因技術故障Alex耳機突然失靈，他馬上叫停亦重新調整，非常專業再重唱一次，全場觀眾更一齊大合唱這首經典歌曲。

深情告白勁浪漫

另一個感動場面，就是當Alex獻唱《Hello》時，熒光幕播放著他40年前參加新秀的片段並隔空合唱，現場粉絲隨即起哄。

而當獻唱《情人》之前，Alex就藉著第11個結婚周年紀念日，向太太示愛，但卻先抱歉的說：「是的，今天是我的結婚週年紀念。但老婆對不起，我真的沒有買禮物！相信我，我老婆是絕對不會怪我的，我很幸運，娶到那麼好的女人。」

說罷再來一個深情告白，非常浪漫：「儘管有時候日子一久就會習慣了對方的好，沒有去多想，但我工作完回家一打開門，聞到飯菜香，看到老婆在教兒子做功課，我就會突然之間感到無比幸福，就是如此平、如此簡單，情人變成了眼前的賢妻良母，謝謝你！」

台上大騷恩愛

演唱會順利舉行，尤其來到上海為內地巡唱揭開序幕，Alex感恩的說：「其實上海同我好有淵源，我媽咪係上海人，所以上海應該算係我半個屋企嚟㗎，同埋記得喺88年嘅時候，第一張喺內地嘅專輯，封面就係喺上海拍攝，所以今次首站係上海，其實對我嚟講係有一個特別嘅意義啊。」

是夜在台上大晒恩愛的Alex，原來很有心思的在演出前一晚已經跟太太慶祝，「噚晚就偷偷揾咗我喺上海嘅屋企人，幫我買咗一紮好靚嘅花，跟住就自己寫咗張卡﹐偷偷擺咗紮花度，跟住喺老婆回飯店房之前，我就擺咗佢張床側邊，叫做意思意思，大家開心咁樣啦。」

提到歌迷全晚反應非常熱烈，更一度齊心大叫，要求Alex獻唱《脫掉》，雖最後都未有表演這首神曲，但他就預告《脫掉》會出現其他內地場次，大家不妨購票入場期待。

完騷後想食大閘蟹

Alex台上勁歌熱舞，完全看不出歲月痕跡﹐他指為了應付巡唱，在香港每個星期都有2、3日聘請私人教練訓練體能，亦有找唱歌老師練聲，開騷前又有節食操好身型，難怪他話完騷後心情興奮，想大快朵頤享用時令大閘蟹。

他說：「而家開完騷係好hyper，但係其實個身體話畀自己聽係需要休息，但係通常都係咁，個腦係唔聽身體話，所以唔好講咁多，先慶功宴食餐好，呢幾日都無食過一餐好。講到大閘蟹，我今年已經食咗兩次㗎嘞，第一次食咗4隻跟住好寒，跟住即刻有啲身體有啲反應，所以第二次，食咗一隻，既然嚟到上海當然係想喺度食啦，有風味嘛。」

Alex與粉絲在慶功宴門外大合照。

希望香港開個唱

完騷後，更有逾百歌迷在慶功宴樓下等待偶像，相當疼粉的Alex主動跟歌迷合照，他又透露內地巡唱會繼續進行，接下來會到荊門、成都、衢州、廣州等，一直會舉行到明年。

至於香港歌迷，Alex就話大家要耐心等候：「其實每年都入緊紙申請紅館，我諗係因為疫情兩年，太多演唱會停咗所以要排隊，而家排緊㗎喇，我都希望可以快啲呀。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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