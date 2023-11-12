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【車牌拍賣】內地潮語「YYDS」全日最高31萬成交　東瀛戰神「GTR R34」又值幾多？

社會 21:27 2023/11/12

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內地潮語「YYDS」全日最高36萬成交。

運輸署今日（12日）拍賣240個自訂車輛登記號碼，共得款項359.6萬元，其中內地潮語「永遠的神」的拼音縮寫「YYDS」，以31萬元成交，成為全場最高價車牌，其次為「6C」，成交價26萬元。

根據運輸署資料，今次拍賣會中，共售出165個自訂車牌，75個則以特別費用配予申請人，即拍賣會中未有人競投，運輸署根據法例以5,000元分配予申請人，申請人所繳付的按金將視為特別費用的繳款。

今次拍賣車牌的成交價普遍較高，除了「YYDS」和「6C」，要價超過10萬元的包括，以24萬元成交的「UY」、以15萬元成交的「100001」，及以11萬元成交的「ABCDEFGH」。

其餘的有趣車牌亦得到高價，如「EASY D」（容易啲）值6.5萬元、「MY 0NLY」（我的唯一）值6萬元、「RESERVED」值5.8萬元、「0N MYWAY」（在途中）值4.4萬元；「1AMSL0W」（我很慢），及已故影星保羅獲加（Paul Walker）在人氣電影系列《狂野時速4》駕駛的東瀛戰神「GTR R34」則同樣以4萬元成交。另「B1RTHDAY」（生日）值3.2萬元，「S1NGLE 9」 （單身狗）值1.1萬元。

運輸署提醒，自訂車輛登記號碼買主必須於拍賣日期後12個月內，將有關號碼配予買主名義登記的汽車。

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責任編輯：梁薾心

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