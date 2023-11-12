【邵逸夫獎】疫後首舉行實體頒獎典禮　李家超：香港決意發展成國際創新科技中心

▲ 2023年度邵逸夫獎今晚舉行頒獎禮。(邵逸夫獎fb圖片)

2023年度邵逸夫獎今晚舉行頒獎禮，三個獎項分別由七名科學家奪得，是在疫情爆發以來，首次舉行頒獎典禮。特首李家超說，在國家「十四五」規劃的支持下，香港決意發展成國際創新科技中心，特區政府致力打造有利研發、科學突破和研究成果可持續商業化的創新生態系統。

頒獎禮今晚在灣仔會展舉行，今年共有21名得獎者出席，包括過往三年因為疫情未能來港領獎的科學家。今屆數學科學獎由美國芝加哥大學教授德林費爾德及清華大學講席教授丘成桐奪得，表彰他們對數學物理、算術幾何、微分幾何，以及凱勒幾何的貢獻。丘成桐是在香港成長、中文大學畢業，曾經在哈佛大學任教。

天文學獎得主是澳洲學者馬修．貝爾斯 (Matthew Bailes)，以及兩名美國教授鄧肯． 洛里默 (Duncan Lorimer)、莫拉．邁克勞克林 (Maura McLaughlin)，他們發現快速電波爆發。生命科學與醫學獎頒給德國學者帕特里克．克拉瑪 (Patrick Cramer)及西班牙籍的美國教授伊娃．諾加利斯 (Eva Nogales)，他們的結構生物學研究，令負責基因轉錄的蛋白質機制能夠於單個原子尺度上視覺化。

李家超在頒獎禮致辭說，香港擁有世界頂尖的大學及研究機構，本地學術人才致力在多個科學領域帶來社會變革，從生命科學和醫學，至機械人和月球車項目，最終造福人類。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥