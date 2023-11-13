MIRROR成員丨江𤒹生與麻利不避嫌同框惹粉絲熱議　AK親回：你哋要點諗我無所謂

▲ 江𤒹生（AK）與麻利不避嫌同框惹粉絲熱議！

MIRROR成員江𤒹生（AK）與前商台DJ麻利的緋聞沒完沒了，雖則AK在2年多曾在活動上搞笑地撥手說：「講呢啲」，又直指二人只屬好朋友，但只要是二人同框的話就定必引起粉絲討論！

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昨日（11月12日），AK在社交網上載好兄弟Tank（梁德忠）向拍拖多年的女友方芷欣（方方）求婚成功的開心時刻，他寫道：

富士山求婚大作戰 大成功🎎

喊死我😭

恭喜阿哥阿嫂 要幸福

Family forever❤️🥰



#粒暗瘡同富士山一樣蠢蠢欲爆🌋

誰不知粉絲的焦點落於AK、麻利同框，有網民在AK粉絲的TG群組裡留言：「會唔會個個都一對，老闆仍然單身」，有人就回應：「佢點會係單身吖，嗰個人咪同行一齊喺相入面」，矛頭指向曾與AK傳緋聞的麻利！

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AK親自回應二人關係

AK對於網民、粉絲的討論，他直接在TG群組內接連回應，他稱自己「忍咗好耐」：

同行就叫拍拖咩 tank求婚 佢想佢身邊愛嘅人出席有咩問題？我同邊個做朋友亦有我自由，我做藝人唔代表你地（哋）可以干預我嘅交友圈子。唔好自己覺得咩加個故事就當係。 我忍咗好耐，一直唔出聲，唔該大家唔好咁無聊，男女之間一定只係得愛情咩？你地（哋）要點諗我無所謂，因為點講都有人會唔明，但我只係過自己想過嘅生活，同我嘅朋友一齊經歷每一個人生重要嘅 moment。

他就指眾人是以Family相稱：

由頭到尾都係你地（哋）自己幻想，然後仲要攻擊我朋友，我已經唔出聲。Yes 我地（哋）係以family 相稱，代表我地（哋）感情好好，有咩問題？

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AK麻利曾前後腳入場睇騷

在2022年11月，AK、麻利曾一同欣賞The Hertz及陳健安的《我是現場》音樂會，二人在傳緋聞後也未有避嫌。

網上更流傳一段短片，就是AK與麻利一同欣賞音樂會，AK在工作人員及保安的陪伴下進入場地，附近都有不少的粉絲圍觀，而麻利則尾隨著AK進入場地。

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雖然在音樂會時二人被分到不同的坐位與各自朋友欣賞，但在音樂會完結後，AK在工作人員及保安的協助下離開，有粉絲在現場見到AK時亦有呼喚他，他亦有點頭回應。

而麻利在離開場地時率先走到前面，急步向前走，AK亦尾隨在後，待麻利回到車上後，AK亦跟隨上車一同離開，工作人員才返回場地。

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