校長專欄丨學習應對「苦頭」勇氣賺取「智慧」　黃永樹小學培育歡樂的「發電機」

▲ 學校推行「歡樂時光」活動，鼓勵同學們課前一起運動，培養健康的生活習慣。

雄鷹飛翔便要學習拍動羽翼，駿馬馳騁便要學習拔足奔騰，烏龜爬行也要學習蹣跚匍匐……從來沒有人可代替學習的過程。所謂與生俱來的本領，都需要靠不斷的練習才能掌握，這正是「萬世師表」——孔子所說的：「學而時習之」的意義。

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哪有一個人不需吃苦？在這新一代，物質不缺，缺的大概是「苦頭」吧。有時候我們會對新鮮事物患得患失，既充滿好奇，心中卻又猶豫不決。然而，這種來自未知的陌生感，與所謂「困難」並非等同，不應相提並論。千萬不要以打抱不平的心態，強求全人類為你的孩子準備筆直平坦的通道。學習的路，豈會是無障礙通道？正如我們總不能要求空氣中沒有細菌一樣，應要有心理準備漫長的前方會有砂石、泥濘、小丘、懸崖、深淵……甚至是突如其來的危機事故。父母既然是孩子的人生導師，應當為孩子提供解決難題的忠告，讓他們適應生活，學會如何應對生活的「苦頭」，用勇氣賺取生活上的實用智慧，這不正是一節有價值的成長課嗎？

孩子不愛吃苦頭時，會用哭泣來表達情緒。我們要提防他們要的是藉著同情和憐憫奪取「指揮棒」。別讓這種「苦肉計」得逞，否則呵護備至也可是發展情緒智商的慢性毒藥，使他們有天採用歇斯底里的方式號啕大哭，登上萬人之上的皇者寶座。這究竟是寵愛，還是傷害？

有時候，阻止孩子前行的，不是道路上的一百塊石頭，而是鞋子裏的那一顆小石砂。近日，學校推行「歡樂時光」活動，鼓勵同學們於課前一起做運動，培養健康的生活習慣。大家除了可以選擇到不同的區角拿取有趣的器具做運動外，老師又會與同學一起進行「沿地節奏跑」。起初，同學們不消一分鐘便停下腳步，抱怨節奏跑的體能消耗令大家喘不過氣來。可是，經過一個月後，每星期一點一滴的積累，肌力便漸漸強壯起來了。他們已經把口中的苦頭忘記得一乾二淨了。如今，同學們都能夠持續跑動十分鐘，大家也變成一部部眉開眼笑，充滿活力的「發電機」呢！難怪孔子這樣說：「學而時習之，不亦說乎？」

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