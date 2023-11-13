珠海親子遊丨珠海商場玩「人肉夾零食機」　男童手腳並用滿載而歸最平30蚊有得玩

▲ 珠海商場玩人肉夾零食機。

近月愈來愈多港人北上消費，其中珠海是熱門地點之一。有網民於社交平台上載影片分享，在珠海一個商場出現「人肉夾零食機」，參加者可於限時內憑實力夾起大量零食，吸引不少家長帶小朋友玩。

最新影片：

有網民於facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」中分享，近日珠海一個商場出現新奇好玩的遊戲，名為「零食超人」。從影片可見，一名男童穿著腰肩帶，被吊起凌空，工作人員操控機器把男童放入零食山內，他就憑自己雙手和雙腳夾起最多的零食，男童似乎訓練有素，不斷深潛向下挖，旁觀的大人也幫忙將零食撥向他，最終滿載而歸，他臉上亦流露興奮表情。

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影片引來不少網民熱論，有人笑言「有策略喎」、「呢個細路應該已玩了n次」、「個嘢冇壞到」、「個過程小朋友開心的，但啲薯片好咸唔好食」、「我哋多到唔攞倒返落去」。

有網民分享經驗，「我仔玩得好開心，但啲野食就...好多都淋晒」，從她分享的遊戲價目表可見，分為3級收費，1.3米以下兒童每次29.9元（人民幣‧下同）；1.3米至1.5米兒童49.9元一次；1.5米以上則69.9元一次。另有網民則指，珠海創新方有得玩，但就不能像影片中一樣可以潛下去。

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責任編輯：王明芳