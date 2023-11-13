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校長專欄丨Happy School等如快樂？　愛官校長：「快樂」是一種選擇

升學教育 10:08 2023/11/13

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

快樂不是取決於事情的結局，而是取決於自己對事情的心態，是一種選擇。

幼稚園家長最近忙於為子女升小學，經常有一個名詞出現——「Happy School」，究竟甚麼是「快樂」呢？

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小學生最容易獲得「快樂」，因為他們會完全沉浸於當下的一刻，無論是捉迷藏、觀察蝴蝶飛舞、踢足球等，他們都會全神貫注，樂在其中。他們極少會把昨日的煩惱，明日的憂慮全都擠在今天，「當下」的人和事就是他們的全部。你可以說他們太單純，但他們能全心體會「活在當下」的美妙，也懂得珍惜此時此刻，珍惜身邊的師長及朋友，生活變得輕鬆、愉快。

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當我們長大了，反而學會「不快樂」，因為學業、生活與期望不同，若沒有做到我們或他人認為「應該」的模樣，我們就會不快樂。大家都在各行各業追求「完美」這個終點站。其實，有多少人能夠真正找到這個終點站呢？很有可能只有羨慕別人或是酸溜溜地度過餘生。

活了半生，我認為快樂不是取決於事情的結局，而是取決於自己對事情的心態，是一種選擇。有誰生來就擅長每一件事情呢？重要的是你有努力過嗎？你有拼搏過嗎？你有堅持過嗎？在許多事情上，我們的嘗試和努力也許不一定會獲得對等的報酬，但仔細想想，過程中總會有令自己欣喜、難忘、珍惜的片段，足以讓我們感謝自己的堅持和努力，足以讓我們活出更好的自己，這就是「快樂」。共勉之。

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撰文 : 崔家祥 愛秩序灣官立小學校長

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