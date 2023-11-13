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【持械劫殺】警拘59歲內地男渉32年前劫殺案　DNA及指模吻合被捕人

社會 12:13 2023/11/13

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疑犯昨晚9時許離開西九龍警察總部。

警方上周六（11日）在深圳灣口岸，以涉嫌謀殺及行劫拘捕一名59歲持雙程證入境男子，他涉嫌與1991年深水埗持械劫殺案有關。警方將於今日（13日）早上11時30分交代案情。

在1991年6月9日，3名中國籍男子手持一把黑色曲尺手槍及鐵錘，闖入深水埗北河街一間售賣二手金飾及手錶的鍾錶行行劫。期間一名持槍匪徒，向一名56歲男店員頭部開槍，他送院後證實死亡。其餘兩名男子企圖持錘扑碎玻璃櫃不果，其中一名匪徒相信被玻璃割傷。

事敗後3名賊人登上一輛被盜的紅色私家車逃離現場，但因交通擠塞，3人棄車逃去，車上遺下一件染有血跡的T恤。涉案店舖並無損失。

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西九龍總區重案組警司鍾雅倫指，警方在2021年鎖定其中一名疑犯身份，確定為一名內地男子，並將他列入通緝名單。該名內地男子11月11日上午經深圳灣口岸準備入境香港，隨即被警方拘捕。59歲被捕男子姓文，報稱為一名內地工廠職員。經化驗所人員檢驗，證實染血T恤上的DNA屬於該名男子，而他的指模亦出現於案發現場的玻璃飾櫃上。

警方今早已落網起訴被捕男子一項謀殺及一項企圖搶劫罪，案件會於今日下午在九龍城裁判法院提堂。

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記者：曾秋文

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