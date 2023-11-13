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遊日注意｜大阪水質「永久化學物」PFAS超標　居民血液檢測異常擴至千人受檢

食用安全 10:45 2023/11/13

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日本關西地區多處水源驗出PFAS超標，大阪有居民血液檢測出現異常。

遊日要注意！日本各地近日疑似出現水質受污染的問題，關西地區多處被驗出「永久化學物」PFAS超標，大阪更有居民的血液檢測發現異常。有組織就召集義工，擴大範圍對當地1000人進行血液檢測，結果將交由當局處理。

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根據日本每日放送電視台（MBS）報道，關西地區有多處河川及地下水皆被檢出全氟烷基和PFAS（多氟烷基物質）超標，大阪府攝津市的醫生及研究人員遂針對市民進行血液檢測，結果發現受檢的87人中，有31人的血液含有超標高濃度PFAS。

據日本新聞調查網站Tansa報道，大阪民主醫療機構聯合會（Osaka Min-Iren）將與其他組織召集義工，擴大檢測範圍，對當地1,000名居民進行血液檢測，並委託京都大學醫學院進行分析。據報目前的檢測進度已達到3成，結果出爐後將交由當局處理及採取措施。

到底甚麼是PFAS？報道就指出，PFAS是一種永久性化學物質，因具備防水、防油、及摩擦力小的特性，自40年代起便被廣泛用作衣物、紙張護膜、食品包裝材料、炊具、消防泡沫等物件的表面塗料。

雖然PFAS具有高穩定性，為生活帶來不少方便之處，但它並不容易被自然分解，而生產PFAS的過程可能會令附近環境的飲用水及土壤產生污染，並進入生態鏈中污染動植物。在一般情況下，PFAS在環境和人體的代謝時間約為3至9年。

長期接觸PFAS可致各種疾病 增加患癌風險

澳洲有研究發現，無論用任何形式，只要在易潔鑊上造成一道只有5厘米的裂縫，都會釋出多達9,100顆塑膠微粒，並會在煮食時滲入食物中，增加食用安全風險。

另外，美國也曾有研究觀察到，受試者在進食快餐後24小時内，體内PFAS濃度會迅速上升，原因很可能是食物沾到包裝紙或膠盒塗層含有的PFAS導致。

而FDA亦曾指出，化妝品及護膚品中所含有PFAS，作用可以是撫平皮膚、提升光澤等；或用於調製產品質地。物質有可能來自原材料雜質，並非故意添加。

另外，還有更多研究證據支持，長期攝入PFAS會致男性睾丸功能受損，或干擾內分泌、影響生育。也有機會引起肝損傷、甲狀腺疾病。孕婦若長期接觸該物質，胎兒會被同步影響，出生後患自閉症風險大增，且成年後也會面對罹患癌症，包括腎癌、睾丸癌、卵巢癌、前列腺癌、甲狀腺癌和骨髓癌等高風險影響。

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責任編輯：羅嘉欣

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