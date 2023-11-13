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語言發展丨提升小朋友閱讀＋寫作能力　兩大關鍵刺激大腦活動創作

升學教育 11:42 2023/11/13

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選讀文學小說及較多修辭手法的文章更能提升寫作能力，培養賞析好作品的眼光。(iStock圖片)

透過閱讀讓小朋友掌握文字運用的技巧，更清晰地表達訊息，所以閱讀和寫作可反映小朋友對知識吸收和輸出的能力，多閱讀以提升寫作能力有很大關係。

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香港學童功課繁重和課後需參加很多興趣班，未必能夠每天培養閱讀習慣，因此，想在有限的閱讀時間內吸收知識，選擇合適書藉反而更重要。英國作家蘇珊．雷諾茲（Susan Reynolds）出書，曾寫下《活化你的寫作腦》(Fire Up Your Writing Brain)研究閱讀與寫作的關係，發現選擇合適的書藉對提升寫作能力起關鍵作用，當中提及閱讀技巧和文體的選材的秘訣。

閱讀文學作品提升寫作能力

閱讀文體會直接影響小朋友的寫作能力，如學術期刊、文學小說，或具語言複雜性的非文學類書籍可以提升學生的寫作能力，而閱讀小說類型和網路內容的學生寫作能力往往會較低。文學小說及較多修辭手法的文章更能提升寫作能力，培養賞析好作品的眼光。當閱讀細節豐富、善用暗示和比喻的文章，小朋友要思考和分析箇中的意思，幻想情節和邏輯，刺激腦內運作，提供更多線索連繫到大腦，提升理解能力和表達能力。

細讀文字刺激小朋友大腦活動

蘇珊亦指出，「細讀」（deep reading）比「淺讀」（light reading）更能刺激大腦。細讀能文字把訊息傳遞到大腦刺激構想，把書中所述的情節與生活經驗和想像力演化出來，所以細讀能加強小朋友對文字的敏感度和腦內詞語庫，構建更大的語言庫。

反之，「淺讀」就如閱讀網路文章、頭條新聞或娛樂新聞，看到誇張精簡的標題和條列式內容，只會快速掠過看完便會忘記內容。作為神經科學科普作家的蘇珊解釋，閱讀和寫作都會用到大腦的「布若卡氏區」（Broca’s area）、「韋尼克區」（Wernicke’s area），以及「角回」（Angular gyrus），分別用作體會節奏和語法，影響我們對文字與意義的感知力和掌控語言。加強訓練這些區域，對於閱讀和寫作的幫助都是相輔相成。

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責任編輯：王明芳

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