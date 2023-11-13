開心速遞丨大劉暗指TVB《愛‧回家》女演員整容　嫌疑人古佩玲：每個人都很自然

▲ 大劉暗指《愛‧回家之開心速遞》女演員整容，「嫌疑人」古佩玲作出回應！

向來有追看TVB劇《愛‧回家之開心速遞》富商劉鑾雄（大劉），他在上星期五（10日）暗指劇中女演員整容，他說：「講起《愛‧回家》又好笑嘅，我見到有個角色，費事開名啦，以為我針對佢。佢笑起上嚟真係硬膠㗎個樣，肌肉實到唔識郁。」

這個話題自不然成為網民熱話，「三太」樊亦敏、「素素」古佩玲、「大小姐」林淑敏、「熊尚善」滕麗名、「張愛盈」莊思明、「Candy」葉蒨文等也被網民視為嫌疑人！

昨日（12日），古佩玲（Kelly）現身《善心滿載仁愛堂》時，也有就事件作出回應！

劉鑾雄記招丨大劉喜歡睇《愛‧回家》 暗指《開心速遞》女星整容：肌肉實到唔識郁

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古佩玲：每個人都很自然

對於這個熱話，古佩玲指自己也有所留意，她指自己多與「熊家」一同開工，並指：「每個人都很自然。」她又不覺得《開心速遞》當中有女演員笑容僵硬呢！

而她在討論區中的「呼聲」也甚高，網民指：「我睇完都係諗素素 個樣整到驚死人唔知佢整咗」、「想講佢個樣完全唔似24歲」、「素素面形少少怪」。

另外，「三太」樊亦敏接受傳媒訪問時，直言大劉所指的硬膠樣肯定不是自己：「我純天然嘅，冇整。」

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古佩玲直言不抗拒微整形

古佩玲不時被傳整容，她過往曾表明不抗拒微整形，並稱每一天也要拍攝《愛‧回家》，即使打針後也未有時間可恢復。

她更直認自己如一般女生般有P圖的習慣，最介意自己雙頰的Baby Fat！

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曾奪港姐季軍

古佩玲在《2019年香港小姐競選》中奪季軍及「今日頭條最受歡迎香港小姐」，並成為TVB旗下經理人合約藝員。

她憑《開心速遞》的「神婆June」申瑞素成功入屋，早前在《寵愛Pet Pet》中演刁蠻任性的富家千金錢敏莉（Bianca）也有亮眼表現，又有份參演台慶劇《羅密歐與祝英台》，明顯備受公司力捧！

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