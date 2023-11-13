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高才通揾校｜四大教團辦首屆大灣區香港教育展　陳狄安：冀打破時間差及資訊差

升學教育 10:54 2023/11/13

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W四大教團將於下月聯合主辦首屆大灣區香港學校教育展覽，逾百間中、小學校參展，料活動將吸引逾3萬人次進場，特別是新來港「高才」、「優才」家長。(有關機構提供)

香港去年實施「高才通」計劃，不少內地家長計劃送子女來港升學。香港直接資助學校議會、香港津貼中學議會、津貼小學議會、香港資助小學校長會將於下月聯合主辦，全港最大規模、首屆大灣區香港學校教育展覽，逾百間中、小學校參展，料活動將吸引逾3萬人次進場，特別是新來港「高才」、「優才」家長。直資議會主席、英華書院校長陳狄安表示，內地高才或大灣區的香港家長對本港學制、收生要求不太了解，盼展覽能「打破時間差、資訊差」。

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港府自去年推出吸引人才計劃後，逾16萬宗申請，今年7月教育局批多三項人才計劃，包括高才通申請人子女可入讀本港官津及直資學校，學費可獲政府津貼。香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩表示，通關後明顯收到更多大灣區港籍兒童及高才通子女申請，惟部分家長對港收生時間不了解，錯過申請時間。她稱，曾面試數位高才通申請人的子女，學生整體態度及待人接物良好，惟需了解中港兩地教育不同之處，特別是英語方面，建議家長若有意來港升學，須及早籌備和規劃。

陳狄安認為，過往香港學校取錄內地生，多面對繁體字、語言等困難，但學行很快適應刺港教學及生活。他表示，除適應問題外，家長對本港學制及收生要求不太認識、亦不了解不同類別的學校收生程序，舉辦教育展期望「打破時間差、資訊差」。

據政府資料顯示，去年中約52萬香港居民常留廣東省，當中17萬為0至14歲、5.3萬人為15至24歲。高才通計劃已批近7萬申請，當中4萬名未成年的受養子女正在求學階段，舉辦展覽盼助不同類別、年齡的學生了解，特別本港直資學校很受非本地學生歡迎。

第一屆（大灣區）香港學校教育展合作伙伴、STEM Plus創辦人劉靖瑋表示，參展逾半為中學，其餘為小學，超過65%為津貼學校、近四成為直資學校，亦有私校參加。他補充，過去數月曾於內地進行調查，八成受訪者表示未來五年有意來港讀書或安排子女到港升學，唯目前缺乏平台提供正確及準確資訊給家長了解香港學校。

李伊瑩表示，津貼學校是本港教育基石，佔本港學校總數約七至八成，其質素及師資優良，為港培育眾多人才，展覽能讓更多人認識本港教育，吸引更多人才進入優良教育系統有助香港發展。她提醒，家長選校時須顧及家庭照顧能力、返學路程，「學校符合子女成長、發展是最重要考慮」。

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責任編輯︰王明芳

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