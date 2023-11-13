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世紀同框丨吳雨霏楊愛瑾傳爆流產一事反目　鄧麗欣開騷修補決裂7年姊妹情

娛樂 12:47 2023/11/13

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

吳雨霏與楊愛瑾首度同框，決裂7年世紀破冰。

鄧麗欣（Stephy）相隔16年回復歌手身份，昨晚（11月12日）在會展舉行只此一場的《STEPHY Therefore I Am》演唱會，吸引不少圈中好友到場支持，包括MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、張繼聰、唐詩詠、吳若希等。

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當中最矚目一定是決裂「餅碎」吳雨霏（Kary）與楊愛瑾（Miki）世紀同框，決裂7年終於破冰！同場還有Cookies昔日隊友區文詩（Angela）、陳素瑩（Gloria）、何綺玲（Elaine），五位「餅碎」一同現身撐好友。

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7年後世紀破冰

自2016年傳反目後，Kary與Miki首度同框合照之餘，兩女更並肩而坐，期間有交流，可見已修補好關係，姊妹情重燃。

對於好友世紀破冰，Stephy受訪時透露「餅碎」一直有私下聚會，當中包括Kary與Miki也有一同出席生日、教會聚會等。

其實兩女並非首次同場，2021年Gloria結婚，為二人傳出不和反目後首度公開同場；早前迪士尼樂園邀請藝人帶子女入園試玩「魔雪奇緣世界」，Kary與Miki同樣被邀請，但均未見兩女有交流和合照。

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【男排女將】鄧麗欣靠視訊與男友維繫感情　Stephy承認曾與傅穎不和【有片】

反目原因

有指當年Kary不滿Miki向傳媒爆料指她曾經流產，因而令兩女反目成仇，「有你冇我」，令Stephy和Angela夾在中間，聚會兩邊走，Stephy生日也要分開慶祝。

在隊中友誼最好的是Kary、Stephy和區文詩Angela，三人常約會或慶生日，Kary亦曾形容她們是一生的好友：「some friendship do last a life time!」

早年只有三人聚會。（IG圖片）

而與Stephy多年來屢傳不和的另一位前成員傅穎（Theresa）則未見蹤影，Stephy坦承曾與對方不和，不過直到2020年同場觀看鄭秀文（Sammi）演唱會後「和好」，二人的IG互相關注了對方，被視為世紀破冰。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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