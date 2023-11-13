家電安全︱天冷打邊爐用電磁爐5大行為超NG　用水清潔恐致短路走火

▲ 天冷打邊爐用電磁爐5大行為超NG，用水清潔恐致短路走火。

天冷最啱打邊爐！不過，在家用電磁爐打邊爐時，要小心電器安全，以免發生短路走火風險。台灣電力公司近日就在社交平台分享，使用電磁爐時要小心5件事，否則有機會致短路起火。

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《台電電力粉絲團》日前在Facebook發文提醒民眾，使用電磁爐時要小心「5大NG行為」，使用前務必先檢查清楚：

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勿用水清潔電磁爐

電磁爐久久不用，或使用後沾滿油跡，不少人會習慣性用水清洗。對此台電提醒，電磁爐千萬不能用水直接清洗，否則機體易故障，更容易造成短路走火風險。而正確清潔電磁爐的方法，應用乾布擦拭。

另外，由於電磁爐屬於高功率家電，台電建議，插座最好使用專用迴路，注意電磁爐用電功率避免超負載，才能在打邊爐時食得安心。

同場加映：在家用煮食爐具安全貼士

現時有不少家庭是開放式廚房，煮食時較易將油煙吹散至家中每個角落，對人體較有直接影響。香港理工大學土木及環境工程學系副系主任李順誠曾發表一項研究指，在室內燒烤肉類或打邊爐，會釋放更多有害空氣物質，如一氧化碳、PM2.5等。

其中，室內燒烤肉類所產生的懸浮粒子2.5比室內打邊爐高出約10倍，可導致肺癌、血癌或影響精子健康等，故不建議市民使用點燃固體酒精作加熱食物的火鍋或燒烤套裝，因高溫燃燒煮食時會釋出較多的有害物質。但可利用電磁爐加熱食物代替明火煮食，較易控制熱度之餘，避免過度冒煙釋出大量有害物質於空氣中。

以下是4招減少污染物建議：

室內打邊爐或燒烤時要開門窗、廁所抽氣扇及廚房抽油煙機，抽走廢氣

開放式廚房煮食時，應打開窗戶及抽油煙機至煮食後30分鐘

獨立式廚房煮食時應關門，打開窗戶及抽油煙機

利用電磁爐代替明火煮食

點擊睇4款經消委會測試的安全電燒烤爐：

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責任編輯：羅嘉欣