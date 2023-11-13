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蝨患危機丨港鐵現疑似「蝨蹤」　肥美深啡色昆蟲座位爬行惹恐慌【附港鐵回應】

食用安全 12:50 2023/11/13

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港鐵現疑似「蝨蹤」，肥美深啡色昆蟲座位爬行惹恐慌。

蝨患危機似乎殺到香港，再有公共交通工具出現疑似「蝨蹤」！網上近日便有影片流出指港鐵一列車座位上，出現一隻深啡色疑似床蝨急速爬行，慶幸當時座位上並無乘客，否則稍不注意，便隨時弄得「惹蝨入屋」的麻煩。事件曝光後，瞬即令不少網民人心惶惶，港鐵回覆TOPick查詢時，則表示目前未有接獲相關通報，又指已加強列車檢查及清潔工作。

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根據網上流傳短片，一輛行駛中的列車上出現一隻深啡色、看似肥美的疑似床蝨，正在無人座位上向右爬行至邊緣。慶幸，當時未見有乘客坐下，否則便會被疑似床蝨爬上身的可能，隨時弄得「惹蝨入屋」的麻煩。

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「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗Henry接受TOPick訪問時則表示，該隻蟲昆腹部呈橢圓形且扁平，無論爬行形態或外型均與床蝨十分吻合，因此相信昆蟲真身確為床蝨。

港鐵回覆TOPick記者查詢時表示，未有收到相關的乘客通報。但有見最近外地情況，公司已加強檢查列車及清潔工作，清潔重點之一是非金屬座位。若發現列車有異常情況，會回廠清理。港鐵亦已於本週起，為所有機場快綫列車、高鐵列車（港鐵動感號）、迪士尼綫列車及東鐵綫列車頭等車卡，進行高溫深層清潔及防治蟲蝨工作。港鐵表示會繼續密切留意事件。

事件曝光後，瞬即引發熱議，不少網民深感憂心，「真係殺到嚟香港喇點算呀？」、「好驚呀」，亦有網民指，蝨患令自己外遊意慾大減，「旅行都唔敢去啦 費事惹到返屋企 」；有人則指目前只可以做好防範，「盡量小心啲」。

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責任編輯：羅嘉欣

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