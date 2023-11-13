全民造星IV丨Win Win患先天血管病本周做手術　楊安妮暫不能跳舞爭取時間休息

▲ 楊安妮 (Win Win）於本周做手術。

參加ViuTV節目《全民造星IV》彈起的楊安妮 (Win Win）於今年4月曾突然暈倒在家中，幸被男友黃家灝（KC）發現並及時將她送入院做檢查。

Win Win最近出席活動時透露先天患上肺動靜脈瘤，且於本周做手術。

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曾暈倒獲KC送院

今年4月，Win Win曾經突然出現呼吸困難、失去知覺的情況，更暈倒於家中浴室內。幸好當時被男友KC發現，立即將她送入院接受檢查。

她曾於IG分享健康狀況，感謝大家的關心和慰問，並笑言：「雖然個頭撞親仲係好痛，但個腦入面無咩大礙！好彩IQ依然係180。」她又謂：「心肺因為不嬲有先天嘅血管病，肺嘅血管啲血係不正常流動。不過今次未去到要做手術嘅階段，所以有待觀察，之後再Keep住複診，不用擔心。」

她提醒大家：「我諗返起都仲係有少少毛管戙，大家真係要注意身體！所以真係要定期Body Check！」

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Win Win想盡早做手術

Win Win近日發現經常在咳嗽時出血，雖然醫生認為情況不急，但她決定於今個星期做手術，爭取時間休息後再工作。

熱愛跳舞的她暫時不能做劇烈運動，希望Win Win盡快康復！

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