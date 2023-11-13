  • 24°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全｜日本明治牛奶驗出獸藥殘留　緊急回收4.4萬支樽裝牛奶

食用安全 11:36 2023/11/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

日本明治牛奶驗出獸藥殘留，緊急回收4.4萬支樽裝牛奶。

日本知名食品公司明治（Meiji）一款樽裝牛奶被驗出獸藥殘留，當局下令回收4.4萬支樽裝牛奶，目前未有接獲飲用後不適的報告。

最新影片：

童學園
校長專訪丨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 生活體驗式學習玩出孩子勇敢自信

根據日本《NHK》等傳媒報道，涉事產品為明治180毫升的玻璃樽裝牛奶，於大阪府貝塚市的工廠生產，保質期為本月13日，產品專用於送貨上門，主要銷售範圍是日本西部23個縣，未有在超市發售。

大阪府指出，上周一（6日）進行定期檢查時，發現牛奶含有動物藥物「磺胺甲噁唑」，濃度為0.02ppm，屬於微量，對人體健康沒有影響。

涉事牛奶。（明治官網圖片）

報道指，「磺胺甲噁唑」是一種抗菌劑，用於預防及治療牛等動物的傳染病，根據規定不得在乳牛擠奶前72小時使用。

大阪府根據食品衛生法，下令明治回收44,577瓶牛奶，又指目前未有收到飲用後不適的報告。當局正調查牛奶殘留「磺胺甲噁唑」的原因，以及產品詳細銷售情況。

明治就事件致歉，表示會徹底調查牛奶生產過程，防止同類事件發生，又強調目前未有證據顯示人體攝入該獸藥會後危害健康。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

食用安全丨日本製麵包「BASE BREAD」含霉菌需回收　專家揭4類食物發霉最危險嚴重可致肝癌
12:37 2023/11/09
食用安全丨日本製麵包「BASE BREAD」含霉菌需回收　專家揭4類食物發霉最危險嚴重可致肝癌
食用安全｜內地大閘蟹產量激增錄3年來產量新高　劈價大平賣￥10一隻【附食用貼士】
18:25 2023/11/08
食用安全｜內地大閘蟹產量激增錄3年來產量新高　劈價大平賣￥10一隻【附食用貼士】
食用安全丨日本「薩莉亞」爆沙律藏青蛙醜聞　客人：食食下會跳出來
11:55 2023/11/04
食用安全丨日本「薩莉亞」爆沙律藏青蛙醜聞　客人：食食下會跳出來

你可能感興趣

食用安全丨日本製麵包「BASE BREAD」含霉菌需回收　專家揭4類食物發霉最危險嚴重可致肝癌
12:37 2023/11/09
食用安全丨日本製麵包「BASE BREAD」含霉菌需回收　專家揭4類食物發霉最危險嚴重可致肝癌
食用安全｜內地大閘蟹產量激增錄3年來產量新高　劈價大平賣￥10一隻【附食用貼士】
18:25 2023/11/08
食用安全｜內地大閘蟹產量激增錄3年來產量新高　劈價大平賣￥10一隻【附食用貼士】
食用安全丨日本「薩莉亞」爆沙律藏青蛙醜聞　客人：食食下會跳出來
11:55 2023/11/04
食用安全丨日本「薩莉亞」爆沙律藏青蛙醜聞　客人：食食下會跳出來
健康問題 食品 食用安全 日本 大阪

最高瀏覽

發展遲緩丨何雁詩親揭兒子發展遲緩　1歲半未識爬及行路：只會講BB話
發展遲緩丨何雁詩親揭兒子發展遲緩　1歲半未識爬及行路：只會講BB話
拾遺不報｜港媽搭小巴跌iPhone失女兒數千成長照　狂發短訊求撿獲者歸還下場悲慘
拾遺不報｜港媽搭小巴跌iPhone失女兒數千成長照　狂發短訊求撿獲者歸還下場悲慘
叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
急症室最長等候時間（11月13日 時間08:05）
急症室最長等候時間（11月13日 時間08:05）