食用安全｜日本明治牛奶驗出獸藥殘留　緊急回收4.4萬支樽裝牛奶

▲ 日本明治牛奶驗出獸藥殘留，緊急回收4.4萬支樽裝牛奶。

日本知名食品公司明治（Meiji）一款樽裝牛奶被驗出獸藥殘留，當局下令回收4.4萬支樽裝牛奶，目前未有接獲飲用後不適的報告。

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根據日本《NHK》等傳媒報道，涉事產品為明治180毫升的玻璃樽裝牛奶，於大阪府貝塚市的工廠生產，保質期為本月13日，產品專用於送貨上門，主要銷售範圍是日本西部23個縣，未有在超市發售。

大阪府指出，上周一（6日）進行定期檢查時，發現牛奶含有動物藥物「磺胺甲噁唑」，濃度為0.02ppm，屬於微量，對人體健康沒有影響。

▲ 涉事牛奶。（明治官網圖片）

報道指，「磺胺甲噁唑」是一種抗菌劑，用於預防及治療牛等動物的傳染病，根據規定不得在乳牛擠奶前72小時使用。

大阪府根據食品衛生法，下令明治回收44,577瓶牛奶，又指目前未有收到飲用後不適的報告。當局正調查牛奶殘留「磺胺甲噁唑」的原因，以及產品詳細銷售情況。

明治就事件致歉，表示會徹底調查牛奶生產過程，防止同類事件發生，又強調目前未有證據顯示人體攝入該獸藥會後危害健康。

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責任編輯：羅嘉欣