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發展遲緩丨何雁詩揭1歲半兒未識爬只講BB話　留意發展遲緩特徵把握治療黃金期

新手爸媽 12:43 2023/11/13

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何雁詩揭1歲半兒子只講BB話，家長要留意發展遲緩特徵。

31歲歌手何雁詩（Stehanie）與40歲老公鄭俊弘（Fred），去年榮升新手爸媽，現時兒子Asher已17個月大，近日Stephanie卻親揭兒子有發展遲緩問題，至今未識爬行和走路，也只懂講BB話。家長宜留意6個月大至3歲發展遲緩兒童的徵狀，把握6歲前治療黃金期，及早介入治療。

Stephanie近日接受媒體訪問時透露，17個月大的兒子Asher有發展遲緩問題，至今未識爬行及走路，只會講BB話，比同齡孩子發展慢，未能達到社會期待的指標。

Stephanie坦言最初好擔心，希望找到原因對症下藥，但醫生指很多時候也未能找到原因，亦未能斷定是否有特殊教育需要（SEN），現時Asher正接受治療包括物理治療，兩夫妻輪流跟進。

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6個月至3歲發展遲緩特徵

兒童隨著年齡的增長，各個範疇有不同的發展，而發展遲緩兒童有機會一個或多個範疇上表現遲緩，五個範疇包括智能或認知、語言、大肌肉、小肌肉及社會適應能力。衛生署列出6個月至3歲發展遲緩特徵，如兒童有其中一項情況，應盡快向有關機構求助。

  • 6個月：未能保持頭部穩定；未能伸手抓東西
  • 1歲：未能扶著傢俱站立；未能用拇指和食指拾起細小物件
  • 1歲半：未能獨自步行
  • 2歲：未能說單詞，如「爸爸」、「媽媽」、「車」、「街街」；未能跟從簡單的指示，如「畀媽媽」
  • 2歲半：未能用筆在紙上塗鴉；未能組合單詞如:「食餅」，「飲橙汁」
  • 3歲或以上：未能說簡單句子如:「我食餅」；未能配對基本顏色和形狀；學業上未能跟上進度；出現行為問題

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6歲前治療黃金期

香港小童群益會「樂牽」到校學前綜合服務中心主任鄭惠君過往接受TOPick訪問時指出，兒童在6歲前是治療黃金期，他們的學習能力有如海棉般，可吸收很多事物，他們需要專業而密集的訓練，盡可能追上同齡小孩的進度。

她又指，若家長在家中未有給予幼兒適當的刺激，令到腦部發展刺激不足，亦會影響兒童的認知能力，到小學入學才交由學校教導，小孩的發展已比其他人慢2至3年。

大部分有特殊發展需要或發展障礙的幼兒，均需接受包括言語治療、職業治療、以及基礎能力訓練等，大多的訓練都是遊戲形式進行，以達致提升他們的能力，並需家長協助回家「做功課」。

言語治療主要以遊戲進行，除以圖卡可讓學童表達不同意思，砌積木令他們接受指示，亦會因應學童在不同階段使用不同的玩具，讓他們在不同場景學習，例如幫公仔沖涼遊戲，玩發聲公仔、煮飯仔等。

職業治療方面則分為感覺統合、手部功能及書寫能力訓練，活動包括不同的搖盪、彈跳、旋轉、攀爬、推拉重物、負重、按摩、核心肌群強化運動，不同質感的觸覺刺激，聽樂治療音樂等。透過玩具及遊戲，讓幼兒學習基本學前概念，如物件、空間、顏色、形狀及數量等；配合家居生活環境，訓練幼兒學習穿衣、如廁、進食等自理技巧等。

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責任編輯：林愛娜

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