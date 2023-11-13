香港小姐丨蔡思貝短裙look探訪長者被批評 　入行後負評連連感慨未能百分百做自己

▲ 蔡思貝又再吸負評！

憑參選香港小姐而入行的蔡思貝多年來喪吸負評，在上周六於TVB播出的慈善籌款節目《善心滿載仁愛堂》，期間播放眾藝人上門探訪的短片，蔡思貝一身打扮引來網民熱議！

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晒腰兼露腿

片段中，蔡思貝夥同仁愛堂副主席到某間過渡性房屋探訪，席間蔡思貝跟兩位長者種植盆栽，她以黑色超短裙襯灰色上衣示人，原來其上衣「內有乾坤」，兩旁有兩個大窿，而思貝以bratop打底，略帶性感！

反之其餘兩位女藝員關楓馨和姜麗文打扮較端莊，關楓馨穿上長袖和長褲，因而蔡思貝被網民暗嘲「去錯場合」。

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捲假學歷風波

入行10年的蔡思貝可說是非不斷，2015年11月中，媒體報導「國力書院」涉嫌偽造文件一事，而蔡思貝被揭選完港姐之後，於2013年10月透過國力書院報讀菲律賓比立勤國立大學的工商管理學士課程，於同年11月完成修讀19科，並於12月獲頒畢業證書，成功取得學士學位。

有媒體更取得蔡思貝的入學文件，當中顯示她於2010年3月入學，再於2013年11月完成課程，不過那段時間她身在德國留學，無法「分身」在港讀書。

另外蔡思貝曾被揭發疑似危險駕駛，她被拍到駕車期間，舉起手機拍攝。

▲ 10年前選港姐！

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新一代「發電機」緋聞不斷

此外當選港姐不久，蔡思貝即獲力捧，惟其韆眾緣似乎麻麻，2015年，她擔正做劇集《衝線》女一，可惜被批零演技，高八度的聲音亦令觀眾難受。此外她憑電影《陀地驅魔人》角遂金像獎最佳新演員，同樣引來質疑。

不過，於2020年，蔡思貝於《萬千星輝頒獎典禮2020》中憑《踩過界II》裡「癲姐」一角奪得「最佳女主角」獎，她以29歲之齡成為首位「90後」視后。

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異性緣旺緋聞多

除是非多，被封TVB「人肉發電廠」的蔡思貝，曾有多達15段緋聞，當中包括羅子溢、鄭俊弘、沈震軒、溫家偉、周志文，可說桃花不絕。

當中最轟動的是2017年拍攝《踩過界》時被指搭上王浩信，傳聞劇組相約一起打邊爐時，王浩信跟蔡思貝卻走入VIP房並鎖門，消失長達十多分鐘。之後，有媒體拍得王浩信到蔡思貝家密會。

不過近年憑努力，思貝形象已漸轉好，獲觀眾認同，此外演技亦獲得肯定。

而她曾於節目《貝遊歐洲》裡感嘆當藝人很難百分百活出真我，她說：「我哋做呢行要思前想後，唔可以100％做自己。我希望可以攞多個平衡，做到一個好嘅蔡思貝之餘，仲做到一個好嘅演員。」

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