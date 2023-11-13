直資中學丨英華書院慶祝創校205周年 實行「一生一體藝」培育全能學生

▲ 英華書院慶祝創校205周年。

英華書院創立於1818年11月11日馬來西亞的馬六甲，今年慶祝創校205周年。英華書院及小學共2000多名師生，11月10日早上8時齊集學校籃球場參與升旗禮。

書院然後舉起學生的感恩崇拜，並邀請了前物業估價署署長鄧炳光校友（畢業於1977年）與師弟分享他的英華情及基督在他生命的重要性。感恩崇拜後，書院及小學2000多名師生，校友及校董再次齊集籃球場，進行205周年的砌字活動。

▲ 英華書院慶祝創校205周年。

建校逾200年培育出多位人才

位於深水埗英華街1號的直資男校英華書院，在1818年於馬六甲成立，其後在1843年遷至香港。創校至今逾200年，英華書院大力發展全人教育，尤其著重學生在課外活動方面的發展，因此規定中一生均需要參與一項音樂或體育培訓計劃。學生可以因應個人能力及興趣，選擇不同音樂或體育項目專注發展。

多年來英華書院本著「一生一體藝」的教學理念，培育出多位遍及各界的專才，知名校友包括前財政司司長梁錦松、現任終審法院首席法官張舉能、著名歌手許冠傑、劍擊運動員張家朗等。

書院在2007年落實「一條龍」辦學模式，龍校為英華小學。每年英華小學的畢業生約佔學校全級中一人數6成，但比例每年略有不同。根據中學概覽資料，英華書院取錄準則會按教育局成績次第、學業成績、課外活動、操行及態度，以及面試表現。

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