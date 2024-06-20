無理親戚丨親戚亂摷仔女書包拎測驗成績比較　港媽大呻：人比人比死人

▲ 港媽發文大呻親戚擅自亂摷仔女書包拎功課、測驗出來大肆批評，更令小三細仔不堪打壓「喊出來」。(iStock圖片)

俗語有云「人比人比死人」，有港媽於討論區發文大呻，有親戚來家中探訪，竟然趁她上班不在家，擅自亂摷仔女書包，拎子女的功課、測驗卷出來大肆批評，令她正就讀小學三年級的兒子不堪打壓「喊出來」，港媽直言「而家青春期既細路好敏感 日比夜比 依排咁多跳樓」，眾網友直批那些親戚毫不尊重別人，應杜絕「比佢地入屋」。

港媽在親子討論區「親子王國」以「好怕d親戚管理我仔女學業」為題，稱媽媽早前帶阿姨、朋友上其家中打牌食飯，竟然趁她尚未收工，「打開我仔女書包、睇測驗卷、睇功課」，大呻親戚毫不尊重。

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她續稱，女兒現時正讀中一，由於少女「臉皮薄」，平時小測唔合格早已收起來，親戚因此找不到；只是現時正在讀小學三年級的兒子卻被親戚不停比較，「直頭同表弟比較，唔同校都有得比」，最後令到兒子大哭。

最過分的是，親戚不但將她的子女不停比較，更批評她教育仔女「失敗」，原因是她自行替子女溫習，沒有外出補習。雖然撫心自問兒子的英文成績不太好，但她擔心「而家青春期既細路好敏感，日比夜比，依排咁多跳樓」，或令兩名子女增加壓力出事。

雖然親戚無禮行為，港媽礙於對方「長輩」份上未有當面斥責，唯有待租約完結後搬離，並且再嘗試訊息提示「依排真係多人跳。驚」，希望他們明白事理，不要再任意莽為。

網民對樓主一家深表同情，認為親戚毫無尊重，亦有人認為樓主應為母則強，建議「直接同佢講啦，咁大個人咁無分寸。睇完仲比較，有病」、「心都痛埋，點解要傷害小朋友？」、「如果我要開其他小朋友個袋/書包，我會問左佢先(即使佢係幼稚園生)」、「真痴線，睇已經唔岩仲要比較。」

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