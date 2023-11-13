支原體肺炎︱呼吸道傳染病秋冬達高峰　細菌+支原體+病毒混合夾擊內地多間兒童醫院逼爆

▲ 港人北上要小心！

內地兒科醫院繼續逼爆！自上月開始爆發兒童肺炎支原體至今未有緩和跡象，如今進入秋冬季令到兒童呼吸道傳染病達到高峰，出現細菌、支原體、病毒三者的「混合感染」情況，有內地醫生指混合感染對免疫功能造成一定損害，對肺部造成的影響更大，使感染的程度更深，導致症狀加重、用藥量大、病程長、治療難度大。另外，中國工程院院士鍾南山推算，本月至明年1月會出現新冠病毒感染小高峰，建議長者或免疫力低人群，盡快接種第二代疫苗。

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綜合內媒報導，如果孩子出現狂咳不退燒須立即求醫，呼吸道傳播的病菌，常見症狀包括發燒、咳嗽、流鼻涕，不同病菌也會有症狀上的差異。譬如支原體以發燒及咳嗽為主。病毒感染則容易出現高熱，有的孩子可能因此出現高熱驚厥、喘息。

北京友誼醫院呼吸內科副主任聶姍指出，現階段肺炎支原體、流感、肺炎鏈球菌等多種呼吸道病原體處於流行階段，這些呼吸道疾病一般會出現咳嗽、咳痰、流鼻涕、發燒、渾身乏力的症狀。

聶姍表示，部分患者感染一種病毒後，可能還會感染另一種病毒。目前，支原體合併細菌感染的比較多，如果出現混合感染，症狀也較為嚴重。專家指有些雖然症狀不重，但也會出現肺炎、白肺。

而國家疾控局就曾發文提醒，5歲以下兒童、老年人、慢性病患者、孕婦或肥胖者要多加留意，因為容易出現併發症，一旦患者或其他家庭成員出現持續高熱，伴有劇烈咳嗽、呼吸困難、神志改變、嚴重嘔吐與腹瀉等重症傾向，應及時就醫。患者去醫院就診時，患者及陪護人員要戴口罩，避免交叉感染。

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鍾南山：未來3個月新冠病毒小型爆發

另外，中國工程院院士鍾南山日前出席廣州出席大灣區衛生健康合作大會就指，以病毒模型推算，本月至明年1月會有一波小小的新冠病毒感染高峰，建議民眾特別是長者和免疫力弱的人群，要盡快接種第二代疫苗。新發現的新冠變異株變化不大，致病性不大，但傳染性高，而且對疫苗逃逸作用有所增強。

市民需要做好個人衛生

呼吸系統科專科梁子超醫生早前接受TOPick記者電話訪問時，呼籲本港市民要做好預防措施，以免大爆發造成醫療系統負擔，包括戴口罩防止飛沬空氣傳播、手部做好清潔，不要用手觸摸口鼻、時刻使用酒精搓手液，尤其是學童有病就不要上學。染病後要早用抗生素、早檢查及早就醫。至於打流感針、新冠肺炎加強劑及肺炎鏈球菌疫苗能否預防肺炎支原體？梁醫生就指「冇乜功效」，重要都是要做好個人衛生。

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責任編輯︰王明芳